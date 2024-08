Guarda: Donna britannica diventa la più anziana paracadutista del Regno Unito a 102 anni, internet sbalordito

Dimostrando che “l’età è solo un numero”, una donna britannica di nome Manette Baillie è recentemente diventata la più anziana paracadutista del paese all’età di 102 anni.

Nel giorno del suo 102° compleanno, ha fatto un audace salto da 7.000 piedi durante un paracadutismo organizzato presso l’aeroporto di Beccles.

Nel video condiviso dal Daily Mail, si vede Baillie compiere il salto con il suo istruttore, catturando il cielo azzurro mozzafiato e le viste panoramiche mentre scende e atterra dolcemente. In seguito, ha descritto l’esperienza come “meravigliosa”.

Condividendo il video, il Daily Mail ha scritto: “Una donna di 102 anni ha festeggiato il suo compleanno saltando fuori da un piccolo aereo. Manette Baillie è diventata la paracadutista più anziana della Gran Bretagna dopo aver completato un salto di 7.000 piedi.”

Successivamente, il video ha rapidamente guadagnato attenzione sui social media, dove gli utenti hanno lodato il coraggio di Baillie, dicendo: “Wow… Sono così felice per lei… Io davvero non ho questo coraggio.”

Un altro, esprimendo sentimenti simili, ha detto: “Ho la metà della sua età e sento le mie ossa scricchiolare solo a guardare questo! Brava a lei.”

Successivamente, un terzo utente che ha lodato la capacità di realizzare un sogno a questa età ha detto: “Molto coraggiosa. Quanto è meraviglioso realizzare il proprio sogno a quest’età.”

Raccontando la sua esperienza alla BBC Radio Suffolk, Baillie ha detto: “È stato un po’ spaventoso. Devo ammettere che ho chiuso gli occhi molto fermamente. Voglio solo che altre persone che si avvicinano agli 80 e 90 anni non abbandonino nulla. Continuate ad andare avanti. Sono stata così fortunata ad essere in forma e in salute che dovevo fare qualcosa con questo, è davvero questo il punto.”