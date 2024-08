Il corpo di Sunita Williams perde massa nello spazio: spiegati gli effetti del viaggio spaziale prolungato sul corpo umano

Vivere nello spazio per periodi prolungati comporta una serie di significative sfide per la salute, come sta attualmente sperimentando di prima mano l’astronauta Sunita Williams. Insieme al collega astronauta Barry Wilmore, Williams si trova a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove affrontano un inaspettato prolungamento della loro missione a causa di un problema tecnico con la navetta di ritorno. Originariamente previsto per una breve permanenza, la loro missione è ora indefinitamente ritardata, sottolineando le dure realtà e i rischi per la salute associati ai viaggi spaziali prolungati.

Impatto Fisiologico del Viaggio Spaziale Prolungato

Il corpo umano, progettato per funzionare in modo ottimale sotto la forza di gravità terrestre, incontra numerose sfide nell’ambiente di microgravità dello spazio. Una delle conseguenze immediate di questo ambiente è lo spostamento dei fluidi corporei verso l’alto, lontano dagli arti inferiori. Questa ridistribuzione dei fluidi può portare a uno squilibrio che può causare disidratazione o, al contrario, sovraccarico di liquidi in alcune parti del corpo. I reni, che sono cruciali nel mantenere l’equilibrio dei fluidi, faticano a funzionare correttamente in queste condizioni, aumentando il rischio di calcoli renali. Col tempo, queste sfide potrebbero contribuire allo sviluppo di malattie renali croniche, ponendo rischi a lungo termine per la salute degli astronauti.

La salute di muscoli e ossa si deteriora anche in assenza di gravità. Senza la resistenza regolare fornita dalla gravità terrestre, i muscoli iniziano ad atrofizzarsi e le ossa perdono densità, una condizione nota come osteopenia da volo spaziale. Questa accelerata perdita di muscoli e ossa indebolisce il sistema scheletrico, rendendolo più suscettibile a fratture e lesioni, sia durante la missione che al ritorno sulla Terra. Le implicazioni a lungo termine di questo indebolimento sono ancora oggetto di studio, ma è chiaro che l’esposizione prolungata alla microgravità ha effetti significativi sul sistema muscolo-scheletrico del corpo.

Uno degli effetti più preoccupanti del viaggio spaziale prolungato è l’aumento della pressione intracranica causata dallo spostamento verso l’alto dei fluidi verso la testa. Questa pressione può portare a una serie di sintomi, tra cui problemi di visione, mal di testa persistenti e persino compromissioni cognitive. Anche il sistema cardiovascolare è colpito, poiché il cuore, non avendo più bisogno di lavorare tanto duramente per pompare il sangue in un ambiente senza peso, può subire un calo della forma cardiovascolare. I cambiamenti nella struttura del muscolo cardiaco nel tempo possono portare a una ridotta capacità di pompare il sangue in modo efficiente, con potenziali impatti sulla salute cardiovascolare a lungo termine.

L’esposizione alle radiazioni è un’altra seria preoccupazione per gli astronauti in missioni a lungo termine. Diversamente che sulla Terra, dove l’atmosfera fornisce una significativa protezione dai raggi cosmici e da altre forme di radiazione, i viaggiatori spaziali sono esposti a livelli di radiazione molto più elevati. Questa esposizione non solo aumenta il rischio di sviluppare il cancro, ma rappresenta anche una minaccia per la salute cerebrale, con potenziali effetti a lungo termine che potrebbero includere il declino cognitivo e altri problemi neurologici. Anche la malattia acuta da radiazioni è un rischio, in particolare in caso di eruzione solare o altro improvviso aumento dei livelli di radiazione.

Il sistema immunitario, che è vitale per proteggere il corpo dalle infezioni, diventa compromesso nello spazio. L’unicità dell’ambiente spaziale, inclusi gli effetti della microgravità, può indebolire la risposta immunitaria, rendendo gli astronauti più suscettibili alle malattie. Si osservano anche cambiamenti nel microbiota intestinale, che svolge un ruolo cruciale nella digestione, nell’immunità e nella salute generale, nello spazio. Questi cambiamenti possono avere effetti di vasta portata, potenzialmente impattando sia la salute fisica che quella mentale.

Impatto Psicologico del Viaggio Spaziale

L’impatto psicologico delle missioni estese nello spazio è un altro problema critico. L’isolamento, la confinamento e l’ambiente ad alta pressione del viaggio spaziale possono portare a sfide di salute mentale come ansia, depressione e disturbo da stress post-traumatico (PTSD). La prolungata separazione dai propri cari, unita alla monotonia e alla natura ripetitiva della vita a bordo della ISS, aggiunge ulteriore tensione emotiva agli astronauti. Queste sfide psicologiche possono avere effetti duraturi, persistendo anche dopo la fine della missione e il ritorno degli astronauti sulla Terra.

Mentre la NASA continua a affrontare i problemi tecnici che ritardano il ritorno di Sunita Williams e Barry Wilmore, i rischi continui per la loro salute servono come un forte promemoria delle immense sfide poste dai viaggi spaziali a lungo termine.