L’Ecuador travolto dalla violenza: Guerre di droga e massacri sconvolgono il paese

L’Ecuador ha sperimentato un aumento di crimini legati alle gang, violenza e massacri negli ultimi cinque anni. Mentre la situazione continua a peggiorare, un altro tragico episodio è avvenuto domenica nel comune occidentale di Samborondón, nella provincia di Guayas.

Un recente massacro, parte di una tendenza più ampia all’escalation della violenza, ha provocato la morte di sette persone. Alcune delle vittime hanno subito fino a 40 ferite da proiettile, secondo i rapporti della polizia. I media locali hanno indicato che decine di persone sono rimaste ferite nell’attacco. Secondo i rapporti, i motivi dietro gli omicidi non sono stati confermati.

L’epicentro della violenza in Ecuador

Samborondón, vicino alla costa pacifica, è diventato un punto caldo della violenza legata al narcotraffico. La città portuale di Guayaquil, principale punto di ingresso della droga in Ecuador verso l’Europa e gli Stati Uniti, si trova nella provincia di Guayas. A causa della sua importanza strategica, l’area è diventata un campo di battaglia per le guerre tra gang. Gang affiliate ai cartelli internazionali competono per il controllo delle redditizie rotte del traffico di droga.

Da nazione pacifica a punto caldo della criminalità

Per un paese di 17 milioni di abitanti, la rapida trasformazione dell’Ecuador da regione pacifica a una delle nazioni più violente della regione ha scioccato la sua popolazione.

Secondo i rapporti sui diritti umani delle Nazioni Unite, “il tasso di omicidi in Ecuador è passato da 13,7 ogni 100.000 persone nel 2021 a 25,9 nel 2022. Nel 2023 è aumentato ulteriormente a circa 45, posizionando l’Ecuador tra i primi tre paesi più violenti dell’America Latina, insieme a Venezuela e Honduras.”

Un’elezione segnata dalla violenza

Nell’ottobre 2023, il paese ha tenuto le elezioni presidenziali. Tutte le campagne elettorali sono state fortemente influenzate dalla crisi della sicurezza nel paese. Diversi episodi di violenza e rivolte sono scoppiati. L’uomo d’affari ed ex legislatore Daniel Noboa del partito Acción Democrática Nacional ha vinto il ballottaggio.

Noboa, che ha assunto ufficialmente la carica nel novembre 2023, ha promesso di dare la priorità alla sicurezza come principale preoccupazione dell’Ecuador. Nell’aprile 2024, gli ecuadoriani hanno appoggiato con un ampio consenso un referendum che ha introdotto nuove misure di sicurezza rigide per combattere la violenza delle gang.

Episodi di violenza

Nell’aprile 2024, cinque giovani di età inferiore ai 21 anni sono stati uccisi nella comunità di pescatori di Puerto López. Solo un giorno dopo, 10 uomini sono stati uccisi a Guayaquil mentre giocavano a pallavolo. In soli tre giorni sono state registrate 80 morti.

Nel gennaio 2023, il paese è stato sconvolto da un’ondata di violenza quando un importante leader di una gang è evaso dal carcere. Anche le rivolte sono scoppiate in diverse prigioni, e membri armati delle gang hanno preso in ostaggio il personale di una stazione televisiva in diretta. La violenza ha raggiunto un nuovo picco quando Fernando Villavicencio, giornalista ed ex candidato presidenziale, è stato assassinato durante la campagna elettorale.