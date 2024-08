Premi Nazionali del Cinema 2024: Neena Gupta, Arijit Singh e Ayan Mukerji riceveranno ciascuno 3 lakh di rupie

I vincitori della 70ª edizione dei National Film Awards sono stati annunciati venerdì 16 agosto presso il National Media Center di Nuova Delhi. Le star di Bollywood sono state ampiamente riconosciute, con Neena Gupta che ha vinto il premio come Miglior Attrice Non Protagonista per il suo ruolo in Uunchai, e Sooraj Barjatya nominato Miglior Regista per lo stesso film.

Arijit Singh ha vinto il premio come Miglior Cantante Maschile per Brahmastra, mentre Ayan Mukerji è stato onorato con il premio come Miglior Film nella categoria AVGC.

Oltre ai loro trofei, i vincitori del National Film Award ricevono anche premi in denaro. Secondo una pubblicazione di primo piano, coloro che vincono il Swarna Kamal (Loto d’Oro) in categorie come Miglior Film, Miglior Regista e Miglior Film per Bambini ricevono ciascuno Rs 3 lakh.

I vincitori del Rajat Kamal, che include categorie come Miglior Attore Non Protagonista, Miglior Sceneggiatura e Miglior Musica, ricevono Rs 2 lakh. Ciò significa che Ayan Mukerji, insieme ai produttori e al regista Sooraj R. Barjatya, riceveranno ciascuno Rs 3 lakh, mentre Pavan Raj Malhotra, Neena Gupta e Arijit Singh riceveranno ciascuno Rs 2 lakh.

Tra i vincitori dei National Awards, Kantara e KGF 2 si sono distinti come grandi vincitori. Kantara ha vinto il premio come Miglior Film, con Rishab Shetty che ha portato a casa il premio come Miglior Attore, mentre KGF Chapter 2 di Yash è stato nominato Miglior Film Kannada.

Gulmohar ha vinto il premio come Miglior Film Hindi, con Manoj Bajpayee che ha ricevuto una Menzione Speciale. Nitya Menon e Maansi Paarekh hanno condiviso il premio come Miglior Attrice, e Sooraj R. Barjatya è stato riconosciuto come Miglior Regista per Uunchai.

Nella categoria musicale, Pritam è stato nominato Miglior Direttore Musicale per Brahmastra, mentre A.R. Rahman ha vinto il premio per la Miglior Musica di sottofondo per il suo lavoro in Ponniyin Selvan 2 di Mani Ratnam.

Anand Krishnamurthy, anch’egli di Ponniyin Selvan 2, ha vinto il premio per il Miglior Design Sonoro. Arijit Singh ha ottenuto il premio come Miglior Cantante Maschile per Kesariya in Brahmastra, che ha anche vinto il premio per i Migliori Effetti Visivi sotto la direzione di Ayan Mukerji.

Vincitori del premio Swarna Kamal che riceveranno un premio in denaro di Rs 3 lakh:

Miglior Film: Attam (Regista: Anand Ekarshi, Produttore: Ajith Joy)

Miglior Debutto di un Regista: Fouja (Regista: Pramod Kumar)

Miglior Film che Fornisce Intrattenimento Completo: Kantara (Produttore: Vijay Kiragandur, Regista: Rishab Shetty)

Miglior Regia: Uunchai (Regista: Sooraj Barjatya)

Miglior Film nella categoria AVGC (Animazione, Effetti Visivi, Giochi e Fumetti): Brahmastra-Part 1: Shiva (Case di Produzione: Dharma Productions, Prime Focus, Starlight Pictures; Regista: Ayan Mukerji)

Vincitori del premio Rajat Kamal che riceveranno un premio in denaro di Rs 2 lakh:

Miglior Attore: Rishab Shetty per Kantara

Miglior Attrice: Nithya Menen per Thiruchitrambalam (Tamil) e Manasi Parekh per Kutch Express (Gujarati)

Miglior Attore Non Protagonista: Pavan Raj Malhotra per Fouja (Harayanvi)

Miglior Attrice Non Protagonista: Neena Gupta per Uunchai

Miglior Cantante Maschile: Arijit Singh per Kesariya in Brahmastra-Part 1: Shiva