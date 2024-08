Samsung Aggiunge il Riconoscimento Musicale a Circle Per una Integrazione Più Intelligente dei Dispositivi

Samsung ha ampliato le capacità della funzione Circle to Search integrando la tecnologia di riconoscimento musicale, un passo che migliora la funzionalità dei suoi dispositivi.

Secondo GSM Arena, questa nuova funzione, simile all’app di identificazione musicale popolare Shazam, è ora disponibile sui dispositivi Samsung dotati di Circle to Search e che eseguono la versione 15.32.37.28 dell’app Google.

La funzione di riconoscimento musicale consente agli utenti di identificare la musica che suona intorno a loro semplicemente toccando una nuova icona di nota musicale all’interno di Circle to Search. Questa funzionalità si estende alla musica che viene riprodotta sul dispositivo stesso, agli ambienti circostanti, o anche alle melodie che gli utenti cantano o fischiettano.

Secondo GSM Arena, questo aggiornamento offre una soluzione integrata per la scoperta musicale, il che potrebbe ridurre la necessità di app standalone come Shazam.

Questa nuova capacità fa parte di un più ampio rilascio gestito da Google, il che significa che, anche se è disponibile sui dispositivi con la versione specificata dell’app, la disponibilità della funzione può variare.

L’attivazione di questa funzione è controllata lato server da Google e potrebbe richiedere del tempo per essere abilitata su tutti i dispositivi Samsung idonei.

Secondo GSM Arena, il Circle to Search di Samsung, precedentemente introdotto sui dispositivi della serie A di fascia media dell’azienda, ora combina le sue funzioni di ricerca con la capacità di riconoscere la musica, offrendo un’esperienza utente fluida.

L’integrazione della tecnologia di riconoscimento musicale all’interno di Circle to Search rappresenta un miglioramento significativo, sfruttando le funzionalità esistenti per offrire un nuovo livello di comodità per gli utenti. Mentre Samsung continua a innovare ed espandere le caratteristiche dei suoi dispositivi, questo aggiustamento potrebbe aiutare a migliorare l’esperienza utente attraverso tecnologia avanzata e applicazioni pratiche.

