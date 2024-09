Uno sciame meteorico prodotto dall’uomo all’orizzonte? La missione DART della NASA suscita entusiasmo

La missione DART (Double Asteroids Redirect Test) della NASA, che due anni fa si è schiantata contro il satellite dell’asteroide Dimorphos, potrebbe creare una pioggia di meteore unica, fatta dall’uomo. Originariamente, la missione mirava a testare se l’umanità potesse deviare un asteroide, ma ha anche cambiato la forma di Dimorphos e potrebbe ora portare a un evento celeste insolito.

Impatto della missione DART

Nel settembre 2022, la navicella DART si è deliberatamente scontrata con Dimorphos per verificare se potesse alterarne la traiettoria. Shantanu Naidu del Jet Propulsion Laboratory della NASA ha notato: “L’intera forma dell’asteroide è cambiata, da un oggetto relativamente simmetrico a un ‘ellissoide triaxiale’ — qualcosa di più simile a un cocomero allungato.”

Possibile pioggia di meteore

Recenti ricerche suggeriscono che i detriti della collisione potrebbero formare una pioggia di meteore artificiale. Secondo uno studio dell’Università di Cornell di agosto, questi detriti potrebbero eventualmente orbitare attorno alla Terra e a Marte nei prossimi 10-30 anni. I detriti potrebbero continuare a cadere per fino a 100 anni, creando una pioggia di meteore che potrebbe essere visibile dalla Terra.

Eloy Peña Asensio, ricercatore del Politecnico di Milano, ha spiegato: “Una volta che le prime particelle raggiungeranno Marte o la Terra, potrebbero continuare ad arrivare in modo intermittente e periodico per almeno i prossimi 100 anni, che è la durata dei nostri calcoli.” Ha aggiunto che i detriti potrebbero produrre meteore o stelle cadenti mentre entrano nell’atmosfera marziana.

Sicurezza e visibilità

Nonostante l’entusiasmo, i detriti non rappresentano una minaccia significativa per la Terra. Si prevede che i frammenti siano piccoli, variando da grani a dimensioni di smartphone. Mentre alcune particelle potrebbero raggiungere la Terra, altre probabilmente atterreranno su Marte.

Se i detriti destinati alla Terra si verificano, non coinciderebbero con le piogge di meteore conosciute e si muoverebbero lentamente. Il picco di questa pioggia di meteore probabilmente sarebbe a maggio e sarebbe principalmente visibile dall’emisfero sud, apparendo proveniente vicino alla costellazione Indus.

La missione DART della NASA non solo ha dimostrato la nostra capacità di difendere la Terra dagli asteroidi, ma ha anche preparato il terreno per un potenziale nuovo tipo di pioggia di meteore, fondendo la scienza dello spazio con possibilità intriganti per il futuro.