Alzheimer può essere positivamente influenzato dalla dieta: ricerca

In uno studio dettagliato, i ricercatori identificano quali diete sono efficaci nel ridurre il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. I risultati sono stati pubblicati nel Journal of Alzheimer’s Disease, “Il Ruolo della Dieta nella Modifica del Rischio di Malattia di Alzheimer: Storia e Comprensione Attuale.”

Il ruolo della nutrizione nel ridurre il rischio di malattia di Alzheimer è stato ampiamente studiato. Le diete a base vegetale, come la dieta mediterranea e le cucine tradizionali cinese, giapponese e indiana, hanno dimostrato di ridurre il rischio, soprattutto se confrontate con la dieta occidentale.

Le percentuali di malattia di Alzheimer aumentano in questi paesi mentre effettuano la transizione nutrizionale verso la dieta occidentale. Questo studio identifica i fattori di rischio della demenza, tra cui un consumo più elevato di grassi saturi, carne, in particolare carne rossa come hamburger e barbecue, così come carni lavorate come hot dog e alimenti ultra-processati ricchi di zucchero e cereali raffinati.

Questa rassegna chiarisce anche perché alcuni alimenti aumentano o riducono il rischio di malattia di Alzheimer. Ad esempio, la carne aumenta il rischio di demenza maggiormente aumentando fattori di rischio come infiammazione, resistenza all’insulina, stress ossidativo, grassi saturi, prodotti finali della glicazione avanzata e trimetilamina N-ossido. Questo studio delinea anche diversi alimenti protettivi contro la malattia di Alzheimer, come verdure a foglia verde, frutta e verdura colorata, legumi (come fagioli), noci, acidi grassi omega-3 e cereali integrali.

Gli alimenti ultra-processati possono aumentare il rischio di obesità e diabete, che a loro volta sono fattori di rischio per la malattia di Alzheimer. Gli alimenti ultra-processati spesso mancano degli stessi ingredienti presenti nei cibi vegetali interi che prevengono la demenza, come i componenti anti-infiammatori e gli antiossidanti.

La povertà è un importante motore della malattia di Alzheimer negli Stati Uniti, poiché gli alimenti ultra-processati e la carne sono fonti di energia più economiche rispetto a frutta, verdura, cereali integrali e altri cibi più nutrienti, promuovendo così l’obesità.

Il documento suggerisce anche che le percentuali di malattia di Alzheimer negli Stati Uniti sono previste aumentare del 50% rispetto ai livelli del 2018 entro il 2038. Questo calcolo si basa sul confronto tra le tendenze dell’obesità negli Stati Uniti e le tendenze della malattia di Alzheimer. Questo confronto mostra un ritardo di 20 anni tra i tassi di obesità e i tassi di malattia di Alzheimer. Questa stima è molto vicina alla stima pubblicata dall’Alzheimer’s Association nel 2018, che prevede un aumento del 56%. La nostra stima suggerisce che la crescente tendenza all’obesità, dovuta al consumo di carne e alimenti ultra-processati, è la forza trainante della demenza. Anche se il nostro rischio personale di malattia di Alzheimer può essere ridotto con la dieta, si prevede che coloro che continuano a seguire la dieta occidentale continueranno ad avere un rischio più elevato.

“Grant e Blake rivedono e sintetizzano in modo completo il ruolo dei fattori dietetici nella malattia di Alzheimer. Le prove provenienti da prospettive diverse supportano che una dieta che enfatizza frutta, verdura, legumi, noci, cereali integrali e… diminuisce l’enfasi sulla carne, in particolare carne rossa, grassi saturi e alimenti ultra-processati è associata a un rischio più basso di malattia di Alzheimer. L’inattività fisica e l’obesità contribuiscono anche a un rischio più elevato. Inoltre, i modelli dietetici e di stile di vita associati a un rischio più elevato di malattia di Alzheimer sono noti per influenzare la costellazione di meccanismi ritenuti aumentare il rischio, tra cui infiammazione, resistenza all’insulina e stress ossidativo, tra gli altri. Grant e Blake fanno una solida argomentazione che, sebbene sia necessaria ulteriore ricerca per comprendere meglio i meccanismi, i fattori dietetici e di stile di vita legati al diabete, alle malattie cardiovascolari e ad alcuni tumori sono probabilmente destinati a influenzare il rischio di malattia di Alzheimer.”

Edward Giovannucci, MD, ScD, Professore di Nutrizione ed Epidemiologia, Università di Harvard.

“Grant e Blake forniscono una rassegna completa sui fattori dietetici e altri che influenzano il rischio di malattia di Alzheimer (AD). Oltre al tipo particolare di dieta, dimostrano che il consumo di carne rossa, la resistenza all’insulina, l’obesità, le specie reattive dell’ossigeno e lo stress ossidativo, i fitochemicals e l’omocisteina tra gli altri fattori interagiscono con la neuroinfiammazione e giocano un ruolo principale nell’eziologia della AD. Questo trattato fornisce una panoramica eccellente dei fattori di rischio modificabili per la AD.”