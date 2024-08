La tua lingua ora può predire diabete e ictus con una precisione del 98%. Cosa dice il nuovo algoritmo?

Un nuovo algoritmo informatico segna una svolta nella previsione del diabete e dell’ictus. Analizzando il colore della lingua di una persona, l’algoritmo può fornire risultati accurati al 98%.

L’algoritmo è stato sviluppato congiuntamente dalla Middle Technical University e dall’University of South Australia (UniSA). Le condizioni che questo algoritmo può rilevare includono diabete, ictus, anemia, asma, problemi al fegato e alla cistifellea, COVID-19 e altre malattie vascolari e gastrointestinali.

“Il colore, la forma e lo spessore della lingua possono rivelare una serie di condizioni di salute”, ha affermato Ali Al-Naji, professore associato aggiunto presso MTU e UniSA.

“In genere, le persone con diabete hanno la lingua gialla; i malati di cancro hanno una lingua viola con uno spesso strato untuoso; e i pazienti con ictus acuto presentano una lingua rossa dalla forma insolita”, ha aggiunto.

La svolta è stata raggiunta attraverso una serie di esperimenti utilizzando 5.260 immagini per addestrare algoritmi di apprendimento automatico a rilevare il colore della lingua.

I ricercatori hanno ricevuto 60 immagini della lingua da due ospedali universitari del Medio Oriente, che rappresentano pazienti con diverse condizioni di salute. Il modello AI ha abbinato il colore della lingua alla malattia corretta in quasi tutti i casi.

L’articolo pubblicato su Technologies descrive come il sistema analizza il colore della lingua per fornire diagnosi in tempo reale, dimostrando che l’intelligenza artificiale può far avanzare significativamente le pratiche mediche.

Al-Naji ha spiegato che l’intelligenza artificiale sta replicando una tecnica vecchia di 2.000 anni della medicina tradizionale cinese, in cui il colore, la forma e lo spessore della lingua vengono utilizzati per diagnosticare problemi di salute.

Ad esempio, le persone con diabete hanno tipicamente una lingua gialla, mentre i malati di cancro mostrano una lingua viola con uno spesso rivestimento untuoso. I pazienti colpiti da ictus spesso presentano una lingua rossa dalla forma insolita. Una lingua bianca può indicare anemia, casi gravi di Covid-19 sono associati a una lingua rosso intenso e una lingua indaco o viola suggerisce problemi vascolari o gastrointestinali o asma.

Lo studio ha utilizzato telecamere posizionate a 20 centimetri da un paziente per catturare il colore della lingua e il sistema di imaging ha previsto le condizioni di salute in tempo reale.

Il coautore dello studio, Javaan Chahl, ha osservato che questa tecnologia potrebbe eventualmente essere adattata per l’uso con gli smartphone, rendendo lo screening delle malattie più accessibile.