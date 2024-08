Nuovo trattamento per il cancro rettale offre la possibilità di evitare l’intervento chirurgico, secondo uno studio

I risultati positivi di un nuovo trattamento per il cancro rettale localmente avanzato includono la possibilità occasionale di evitare completamente la chirurgia e una diminuzione della probabilità di recidiva. Secondo uno studio approfondito condotto all’Università di Uppsala e pubblicato su eClinicalMedicine, questo approccio è vantaggioso.

Efficacia del Nuovo Metodo « Il tumore scompare completamente con maggiore frequenza, aumentando così la possibilità di evitare la chirurgia e di mantenere la normale funzione del retto. Inoltre, ci sono meno metastasi », ha dichiarato Bengt Glimelius, Professore di Oncologia presso l’Università di Uppsala e Consulente Senior presso l’Ospedale Universitario di Uppsala.

Impatto sui Pazienti e sul Trattamento Il cancro del retto colpisce circa 2.000 persone in Svezia ogni anno. Di queste, un terzo ha un alto rischio di recidiva. Al momento della diagnosi, spesso viene rimossa una parte dell’intestino, il che può portare alla necessità di una stomia o a problemi di controllo intestinale. I pazienti ricevono generalmente radioterapia o una combinazione di radioterapia e chemioterapia concomitante per cinque settimane, seguita da chirurgia e di solito un ulteriore ciclo di chemioterapia per un massimo di sei mesi.

Risultati dello Studio Uno studio condotto dall’Università di Uppsala nella pratica sanitaria quotidiana mostra che è possibile raddoppiare la probabilità di eliminare la necessità di rimuovere chirurgicamente parte dell’intestino se tutta la radioterapia e la chemioterapia vengono somministrate prima, riservando la chirurgia solo se necessario.

« Se il tumore scompare completamente durante il trattamento, non è necessaria la chirurgia. Questo significa che il retto viene preservato e viene eliminata la necessità di una stomia e di un nuovo retto », ha detto Glimelius. Un gran numero di medici, ricercatori e infermieri di ricerca ha contribuito allo studio. I dati sui pazienti sono stati raccolti dal Registro Svedese del Cancro Colorettale (SCRCR), comprendente 461 pazienti.

Confronto con il Trattamento Tradizionale Il cancro del retto localmente avanzato è stato tradizionalmente trattato con una combinazione di radioterapia e chemioterapia, seguita da chirurgia e ulteriore chemioterapia. Quattro anni fa, uno studio randomizzato ha mostrato che un nuovo approccio—una settimana di radioterapia seguita da poco più di quattro mesi di chemioterapia—ha portato a una scomparsa più frequente dei tumori e a meno metastasi distanti. Sebbene siano state notate leggermente più recidive locali in seguito, Uppsala è stata la prima regione ad adottare questo trattamento, sebbene con un periodo di chemioterapia ridotto a tre mesi. Altre regioni hanno seguito l’esempio.

Conferma dei Risultati Il nuovo studio conferma i risultati dello studio randomizzato precedente, senza osservare l’aumento delle recidive locali. « Con il vecchio trattamento, lo studio randomizzato non ha trovato alcun tumore nel 14% dei pazienti sottoposti a chirurgia. Il nuovo modello ha raddoppiato questa cifra al 28%. Il nuovo studio svedese ha ottenuto gli stessi risultati, ma senza un aumento del tasso di recidiva locale dopo quasi cinque anni di follow-up. È importante dimostrare che i trattamenti sperimentali funzionano anche nella pratica sanitaria quotidiana », ha aggiunto Glimelius.