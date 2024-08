Perché il ‘Mpox’ è stato dichiarato un’emergenza globale? Cause e sintomi spiegati

Mpox è stato nuovamente dichiarato un’emergenza sanitaria globale, segnando la seconda volta dal 2022 che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha emesso questo livello di allerta più alto. Il virus si sta diffondendo rapidamente in Africa, sollevando preoccupazioni sul suo potenziale di diffusione in altri continenti.

L’annuncio dell’OMS di mercoledì ha sottolineato che quest’anno in Africa sono stati segnalati più di 14.000 casi e 524 decessi, superando i numeri dell’anno scorso. Il giorno precedente, i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) in Africa hanno anche dichiarato il mpox un’emergenza sanitaria pubblica.

Cos’è il Mpox?

Mpox è un’infezione virale che colpisce sia gli esseri umani che gli animali. Appartiene al genere Orthopoxvirus, un gruppo di virus che causano malattie simili al vaiolo. L’infezione provoca tipicamente un’eruzione cutanea con protuberanze o vesciche sollevate sulla pelle, che possono essere piene di liquido o pus prima di incrostarsi e guarire. Mpox è simile al vaiolo, che è stato eradicato, così come ad altri poxvirus come il vaiolo bovino.

La malattia è stata identificata per la prima volta nelle scimmie nel 1958, da cui il nome originale “vaiolo delle scimmie”. Il primo caso umano è stato segnalato nel 1970 in un bambino di nove mesi nella Repubblica Democratica del Congo. Nel 2022, l’OMS ha raccomandato di rinominare il virus in “mpox” per ridurre lo stigma e la sua associazione con le scimmie, poiché il virus può infettare anche i roditori e gli esseri umani.

La situazione attuale è grave, con il virus che si sta diffondendo rapidamente in Africa, spingendo le autorità sanitarie globali a prendere provvedimenti per prevenire un’epidemia più ampia.

Come si trasmette Mpox?

Il virus mpox si diffonde agli esseri umani attraverso il contatto ravvicinato con una persona o un animale infetto.

La trasmissione dagli animali agli esseri umani di solito avviene attraverso morsi, graffi o esposizione diretta al sangue, ai fluidi corporei o alle ferite di un animale infetto.

La trasmissione da uomo a uomo può avvenire in diversi modi:

Contatto diretto con le lesioni cutanee, i fluidi corporei o le goccioline respiratorie di una persona infetta. Interazione faccia a faccia prolungata con una persona infetta.

Toccare oggetti contaminati come biancheria da letto o indumenti che sono entrati in contatto con il virus, anche se questo metodo di trasmissione è raro.

Il virus può entrare nel corpo attraverso la pelle lesionata, le vie respiratorie o le mucose, comprese gli occhi, il naso e la bocca.

La Svezia ha segnalato il primo caso di ceppo Mpox al di fuori dell’Africa nell’ambito dell’allerta sanitaria globale.

Sintomi del ceppo Mpox

I sintomi comuni del mpox includono eruzioni cutanee, febbre, mal di gola, mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena, affaticamento e linfonodi ingrossati. La malattia si presenta spesso con sintomi simil-influenzali e lesioni piene di pus.

Sebbene di solito sia lieve, può essere fatale. Bambini, donne in gravidanza e persone con sistemi immunitari indeboliti, come quelli con HIV, sono a maggior rischio di complicazioni.