Studio rileva una diminuzione dei tassi di cancro della pelle tra i giovani adulti

Uno studio recente suggerisce che il rischio di melanoma maligno, o cancro della pelle, potrebbe essere in diminuzione in Svezia, particolarmente tra gli individui sotto i 50 anni.

Uno studio recente suggerisce che il rischio di melanoma maligno, o cancro della pelle, potrebbe essere in diminuzione in Svezia, particolarmente tra gli individui sotto i 50 anni. La ricerca, guidata da Hildur Helgadottir, consulente senior e professoressa associata di oncologia presso il Dipartimento di Oncologia-Patologia dell’Istituto Karolinska, indica un cambiamento significativo di tendenza a partire dal 2015.

Scoperte sull’Incidenza e Mortalità Lo studio, che ha analizzato i dati del Registro Svedese dei Melanomi, ha trovato che, mentre i nuovi casi di melanoma tra gli individui over 50 continuano ad aumentare, i tassi di incidenza per i gruppi di età più giovani hanno iniziato a diminuire intorno al 2015. Questa è la prima volta che viene osservata una tendenza simile in Svezia, rendendola il primo paese europeo a segnalare una diminuzione dell’incidenza di melanoma tra i giovani adulti.

In termini di mortalità, i dati mostrano una tendenza al ribasso per le età fino ai 59 anni, ma non per quelli sopra i 60 anni. Helgadottir attribuisce la diminuzione della mortalità nei gruppi più giovani sia alla riduzione dell’incidenza che ai progressi nei trattamenti oncologici che hanno migliorato la prognosi della malattia. Tuttavia, l’alta incidenza tra gli adulti più anziani impedisce una simile diminuzione nei loro tassi di mortalità.

Ipotesi per la Diminuzione Lo studio non ha analizzato direttamente le cause della diminuzione, ma suggerisce diversi fattori che potrebbero aver contribuito:

Maggiore Consapevolezza della Protezione Solare: La prima campagna nazionale ‘Sun Safe’ negli anni ’90, che si è concentrata sulla protezione dei bambini dall’esposizione UV, potrebbe aver portato a una riduzione dell’incidenza del melanoma tra i giovani adulti due decenni dopo.

Riduzione dell’Accesso ai Solarium: L’introduzione di un limite di età per i solarium nel 2018 e la riduzione precedente del numero di solarium pubblici probabilmente hanno contribuito alla diminuzione.

Aumento delle Attività Indoor: Con l’aumento dei telefoni cellulari e dei computer, i bambini e i giovani passano più tempo al chiuso, riducendo la loro esposizione alla luce solare.

Aumento dell’Immigrazione: La presenza di individui con pigmentazione della pelle più scura, meno suscettibile ai danni UV, potrebbe aver influenzato i tassi generali di melanoma.

Direzioni Future Hildur Helgadottir sottolinea la necessità di continuare a promuovere la protezione solare per mantenere la riduzione del melanoma tra i giovani e, infine, ridurre i tassi di incidenza tra gli adulti più anziani. Evidenzia anche l’importanza di fare attenzione all’esposizione al sole, specialmente durante periodi eccezionalmente caldi e soleggiati.