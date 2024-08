Avvisi della NASA sull’asteroide vicino alla Terra 2024 JV33: avvicinamento previsto il 19 agosto

La NASA ha emesso un avviso urgente riguardante un importante asteroide vicino alla Terra denominato 2024 JV33, che è destinato a raggiungere il suo massimo avvicinamento alla Terra il 19 agosto. L’asteroide, di circa 620 piedi di diametro, circa le dimensioni di un grande edificio, è previsto per passare accanto al nostro pianeta ad una distanza di circa 2.850.000 miglia.

Asteroide 2024 JV33: uno sguardo più da vicino

2024 JV33 appartiene al gruppo di asteroidi Apollo, una categoria nota per attraversare frequentemente l’orbita terrestre. Questo asteroide viaggia nello spazio alla velocità impressionante di 24.779 miglia all’ora. Nonostante sia tre volte più lontano della Luna, il suo avvicinamento è considerato significativo in termini astronomici, spingendo la NASA a monitorare da vicino la sua traiettoria.

Sebbene 2.850.000 miglia possano sembrare una distanza enorme, è abbastanza vicina da consentire alla NASA di classificare 2024 JV33 come un oggetto vicino alla Terra (NEO), una designazione per le rocce spaziali che si trovano entro 7,5 milioni di chilometri dalla Terra e sono più di 460 piedi (140 metri) di dimensioni. Tali oggetti richiedono un’attenta osservazione per valutare i potenziali rischi che possono comportare.

La vigilanza della NASA nel monitoraggio degli oggetti vicini alla Terra

La NASA, in collaborazione con altre agenzie spaziali, utilizza una sofisticata rete di telescopi e sistemi informatici avanzati per tracciare gli oggetti vicini alla Terra. Sebbene la maggior parte dei NEO non rappresenti una minaccia immediata per la Terra, quelli che si trovano entro una certa soglia di distanza e dimensione, come 2024 JV33, ricevono maggiore attenzione. Il Centro per gli studi sugli oggetti vicini alla Terra (CNEOS) della NASA è dedicato al monitoraggio di questi corpi celesti, garantendo che eventuali potenziali pericoli cosmici siano identificati e valutati con largo anticipo.

L’impegno della NASA nella vigilanza e nella preparazione sottolinea l’importanza di tracciare rocce spaziali come 2024 JV33, fornendo dati cruciali che ci aiutano a comprendere e mitigare le potenziali minacce cosmiche.