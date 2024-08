Gli scienziati confermano la presenza di acqua liquida su Marte; Nuovo studio rivela nuove prove

Gli scienziati hanno rivelato che potrebbero esserci enormi quantità di acqua liquida nascoste nelle profondità della crosta rocciosa di Marte. Sebbene la presenza di ghiaccio d’acqua ai poli marziani sia ben documentata, questo studio segna la prima volta che l’acqua liquida è stata rilevata sul Pianeta Rosso.

Lo studio, intitolato “Acqua Liquida nella Crosta Intermedia di Marte”, è stato recentemente pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). È stato condotto da un team di ricercatori dell’Università della California, San Diego, tra cui Vashan Wright, Matthias Morzfeld e Michael Manga.

Questa scoperta potrebbe avanzare significativamente la nostra comprensione del ciclo dell’acqua su Marte, offrendo nuovi approfondimenti sul clima del pianeta, sulla sua superficie e sull’evoluzione interna. Inoltre, potrebbe fornire una nuova spinta alla ricerca in corso di prove di vita su Marte.

Metodologia dello Studio

I ricercatori hanno basato i loro risultati sui dati raccolti dal Lander InSight della NASA, atterrato sul pianeta nel 2018 e che ha continuato la sua missione fino a dicembre 2022. Il lander era equipaggiato con un sismometro che ha registrato onde sismiche generate da terremoti marziani e impatti di meteoriti per quattro anni. Durante la sua missione, InSight ha registrato oltre 1.300 scosse, permettendo agli scienziati di esplorare in profondità l’interno di Marte.

Analizzando la velocità e il comportamento di queste onde sismiche, i ricercatori hanno potuto inferire i materiali attraverso cui passavano. Hanno utilizzato un modello geofisico, simile a quelli usati per mappare acquiferi sotterranei e giacimenti petroliferi sulla Terra, per analizzare i dati. Questo modello ha suggerito che, a profondità comprese tra 10 e 20 chilometri sotto la superficie di Marte, esiste uno strato di roccia ignea fratturata, possibilmente granito, con le sue fratture riempite di acqua liquida.

Scoperte Chiave

I risultati dello studio suggeriscono che quest’acqua potrebbe essere penetrata sottoterra dalla superficie di Marte miliardi di anni fa, quando il pianeta aveva ancora fiumi, laghi e forse oceani. Secondo Vashan Wright, uno degli autori dello studio, “Sulla Terra, l’acqua sotterranea è penetrata dalla superficie e ci aspettiamo che questo processo sia avvenuto su Marte… L’infiltrazione deve essere avvenuta in un periodo in cui la crosta superiore era più calda di quanto lo sia oggi.”

Se i dati del sito di atterraggio dell’InSight sono rappresentativi dell’intero Marte, la quantità di acqua intrappolata in queste fratture rocciose potrebbe essere sufficiente per riempire un oceano profondo 1-2 chilometri.

Anche se questa scoperta non indica direttamente la presenza di vita su Marte, solleva la possibilità di un ambiente abitabile. Michael Manga, un altro coautore, ha osservato: “L’acqua è necessaria per la vita come la conosciamo. Non vedo perché [il serbatoio sotterraneo] non dovrebbe essere un ambiente abitabile. È certamente vero sulla Terra: le miniere profonde ospitano vita, il fondo dell’oceano ospita vita. Non abbiamo trovato prove di vita su Marte, ma almeno abbiamo identificato un luogo che, in linea di principio, dovrebbe poter sostenere la vita.”

Implicazioni per l’Esplorazione di Marte

Anche se questa scoperta rappresenta un passo significativo nella nostra comprensione di Marte, presenta sfide per coloro che immaginano la colonizzazione umana del pianeta, come Elon Musk. I ricercatori hanno sottolineato che perforare a 10-20 chilometri di profondità su Marte per accedere a quest’acqua sarebbe un compito immensamente difficile, rendendo questa risorsa meno accessibile per i potenziali futuri coloni.