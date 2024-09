Il cratere siberiano “Gateway to Hell” si espande In 30 anni, ecco perché

Sta accadendo uno strano fenomeno: un enorme cratere in Siberia noto come "Gateway to Hell" sta crescendo molto più velocemente del previsto, a causa del cambiamento climatico, hanno scoperto gli scienziati.

Come seconda regione di permafrost più antica del pianeta, il cratere Batagaika continua a espandersi a un “ritmo accelerato”, diventando così grande da poter essere visto dallo spazio. I ricercatori si stanno attualmente radunando sul sito per studiarne le dinamiche.

Parlando con Business Insider, il geofisico dell’Università di Washington Roger Michaelides ha affermato: “Si tratta per lo più di terreno ghiacciato sotterraneo, che è spesso invisibile a meno che non sia esposto, come si vede in questo enorme crollo”. »

Ritiene che il cratere Batagaika potrebbe fornire preziose informazioni su come caratteristiche simili potrebbero svilupparsi ed evolversi nell’Artico.

Cosa succede se il cratere si espande?

Nel frattempo, uno studio recente ha scoperto che il cratere si sta approfondindo perché il permafrost in fase di scioglimento ha quasi raggiunto il substrato roccioso.

Il glaciologo Alexander Kizyakov ha notato che il volume del cratere aumenta di circa 1 milione di metri cubi all’anno. Questa crescita potrebbe avere un impatto sul vicino fiume Batagay, accelerando l’erosione e influenzando gli habitat locali.

Inoltre, l’espansione del cratere potrebbe portare a maggiori emissioni di gas serra, poiché il carbonio organico scongelato viene rilasciato nell’atmosfera.

Gli scienziati stimano che ogni anno vengano rilasciate dalle 4.000 alle 5.000 tonnellate di carbonio precedentemente intrappolato nel permafrost e si prevede che tale numero aumenterà.

Man mano che il cratere continua a espandersi, si teme che alla fine inghiottirà più terra e rappresenterà un rischio per i villaggi vicini.

Secondo Nikita Tananaev del Melnikov Institute of Permafrost di Yakutsk, gli ecosistemi circostanti stanno subendo cambiamenti permanenti a causa della perdita del cratere. Questo effetto è stato osservato persino nel vicino fiume Yana.

Fatti sul cratere Batagaika

Situato negli altipiani ghiacciati di Yana, il cratere Batagaika ora copre 200 acri e raggiunge una profondità di 300 piedi.

La sua forma ricorda quella di una pastinaca, di un granchio a ferro di cavallo o di un girino gigante. In origine era una piccola fessura, appena visibile nelle immagini satellitari declassificate degli anni ’60, ma è triplicata di dimensioni negli ultimi 30 anni.