Incidente misterioso di UFO del 1947… Qual è la verità?

Si sospetta da tempo che il governo degli Stati Uniti possieda informazioni su alieni e UFO che sono state tenute segrete per molti anni. Recentemente, sono emersi nuovi documenti governativi che svelano dettagli sul crash di UFO del 1947 in Nuovo Messico, suggerendo che ci sia più nella storia di quanto fosse noto in precedenza.

Qual è la verità?

L’incidente del 1953 vicino al deserto di Mojave, a circa 100 miglia da Las Vegas, è stato frequentemente raccontato dagli abitanti locali. Il 21 maggio, diversi testimoni hanno riportato un crash di UFO fuori dalla piccola città. L’autore Preston Dennett, nel suo libro “UFOs Over Arizona: A True History of Extraterrestrial Encounters in the Grand Canyon State”, ha dichiarato a 12News che avere più testimoni e fonti che confermano l’incidente è estremamente raro.

Dennett ha scoperto tracce dell’incidente in vecchi rapporti governativi, rivelando che il scienziato Fritz Werner, conosciuto con un nome in codice, era in realtà Arthur Stansel. Secondo Dennett, Stansel era incaricato di stimare la velocità dell’oggetto basandosi sull’erosione del suolo, determinandola a circa 1200 miglia all’ora.

In una conversazione tra l’ex sottosegretario alla Difesa Christopher Mellon e un altro ufficiale, è stato suggerito che il pubblico sarebbe rimasto “a bocca aperta” di fronte ai risultati del governo. L’ufficiale ha anche osservato che sono a conoscenza di chi recupera gli UAP schiantati e sotto quali autorità, dichiarando: “Stiamo aspirando informazioni” e facendo riferimento a un memo ancora classificato del Segretario dell’Aeronautica per mantenere segrete le informazioni sugli UAP.