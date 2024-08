La NASA sceglie SpaceX per riportare indietro gli astronauti bloccati dalla ISS dopo che la Starliner della Boeing ha incontrato degli imprevisti tecnici

La NASA ha scelto SpaceX, la compagnia di Elon Musk, per riportare gli astronauti Sunita Williams e Barry Wilmore dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) all’inizio del prossimo anno. Questa decisione segue una serie di difficoltà tecniche con lo Starliner della Boeing, che inizialmente aveva trasportato gli astronauti verso l’ISS.

Missione prolungata

I due astronauti, arrivati sulla ISS a bordo della capsula Starliner della Boeing 80 giorni fa per quella che doveva essere una missione di 8 giorni, sono stati costretti a prolungare il loro soggiorno a causa di problemi critici con il veicolo spaziale. La missione, che doveva essere una visita a breve termine, si è ora trasformata in un’orbita estesa di otto mesi, con gli astronauti che dovrebbero tornare sulla Terra a febbraio del prossimo anno.

L’amministratore della NASA, Bill Nelson, ha spiegato la logica dell’agenzia dietro la decisione, affermando che il sistema di propulsione dello Starliner presentava troppi rischi per portare in sicurezza il suo primo equipaggio di ritorno sulla Terra. “Il sistema di propulsione dello Starliner è troppo rischioso per portare a casa il suo primo equipaggio”, ha sottolineato Nelson. Invece, lo Starliner sarà sganciato dalla ISS e inviato sulla Terra senza alcun equipaggio a bordo, cercando di completare il ritorno come avrebbe fatto con gli astronauti a bordo.

Setback per il programma Starliner della Boeing

Questo sviluppo segna un significativo passo indietro per il programma Starliner della Boeing, che ha affrontato numerose sfide e ritardi sin dal suo inizio. La missione è stata vista come un test critico per la capsula Starliner, che è stata afflitta da anni di problemi di sviluppo e oltre 1,6 miliardi di dollari di eccedenze di budget dal 2016. La Boeing aveva sperato che questa missione avrebbe aiutato a redimere il programma, ma gli ultimi problemi hanno solo aggiunto alle difficoltà dell’azienda.

Nelson ha rivelato di aver discusso della decisione della NASA con il nuovo CEO della Boeing, Kelly Ortberg, segnalando la gravità della situazione per Boeing. La scelta di fare affidamento su SpaceX, il principale concorrente di Boeing nel settore spaziale, sottolinea le sfide in corso che il programma Starliner deve affrontare.

Missione Crew-9 di SpaceX

La missione Crew-9 di SpaceX, che dovrebbe essere lanciata a fine settembre, includerà ora il compito di riportare sulla Terra Williams e Wilmore. Originariamente pianificata per trasportare quattro passeggeri, la missione ora trasporterà solo due astronauti. La navetta Crew Dragon rimarrà attraccata alla ISS fino a febbraio, quando tornerà sulla Terra con i suoi stessi membri dell’equipaggio insieme ai due astronauti bloccati.

La situazione è iniziata quando Williams e Wilmore, entrambi astronauti esperti della NASA ed ex piloti collaudatori militari, sono diventati il primo equipaggio a volare con lo Starliner verso l’ISS il 5 giugno. Tuttavia, nelle prime 24 ore del loro volo, lo Starliner ha riscontrato molteplici problemi, inclusa la rottura di cinque dei suoi 28 propulsori e diverse perdite di elio, che pressurizzano i propulsori. Questi problemi hanno provocato mesi di ritardi e hanno lasciato gli astronauti bloccati sulla ISS.

Boeing lavora intensamente

Da quando lo Starliner si è agganciato alla ISS, Boeing ha lavorato intensamente per identificare le cause dei guasti del sistema di propulsione e delle perdite di elio. L’azienda ha condotto test e simulazioni estensive sulla Terra, con l’obiettivo di convincere i funzionari della NASA che il veicolo spaziale era sicuro per il viaggio di ritorno. Tuttavia, i risultati di questi test hanno sollevato ulteriori preoccupazioni ingegneristiche, portando infine la NASA a concludere che lo Starliner non era pronto per trasportare in sicurezza il suo equipaggio di ritorno sulla Terra.

Mentre SpaceX si prepara per la missione Crew-9, Boeing deve affrontare la sfida di risolvere i problemi tecnici che hanno danneggiato il programma Starliner. La decisione di utilizzare la Crew Dragon di SpaceX per la missione di ritorno evidenzia l’affidabilità e il successo che SpaceX ha ottenuto nella sua partnership con la NASA.

Per Williams e Wilmore, l’estensione inaspettata della loro missione è stata una prova di resistenza e adattabilità. Mentre si preparano a tornare sulla Terra a febbraio a bordo del veicolo spaziale di SpaceX, la NASA e l’industria spaziale osserveranno attentamente come Boeing affronterà le sfide in corso con il programma Starliner.