Non perdere la pioggia di meteoriti delle Perseidi 2024: Guida alla visualizzazione ottimale per stasera

Preparati a assistere a uno spettacolo celeste mozzafiato, poiché la pioggia di meteoriti delle Perseidi, uno degli eventi più stupefacenti del cielo notturno estivo, si avvicina al suo picco. Nel 2024, le Perseidi saranno attive dal 17 luglio al 24 agosto, con il picco previsto nella notte tra lunedì 12 agosto e martedì 13 agosto, secondo The Guardian. Definita dalla NASA come la “migliore pioggia di meteoriti dell’anno”, le Perseidi possono produrre circa 50-100 meteoriti all’ora in condizioni ottimali di osservazione.

“Con meteoriti rapidi e luminosi, le Perseidi lasciano spesso lunghe “scie” di luce e colore mentre attraversano l’atmosfera terrestre. Le Perseidi sono una delle piogge più abbondanti con circa 50-100 meteoriti osservati all’ora. Si verificano con il caldo clima estivo notturno che permette agli osservatori del cielo di vederle comodamente”, ha dichiarato la NASA.

Quando e dove osservare la pioggia di meteoriti delle Perseidi? Il punto radiante della pioggia di meteoriti delle Perseidi si trova nella costellazione di Perseo, con le migliori opportunità di osservazione nell’emisfero settentrionale, lontano dalle luci della città. Per migliorare la tua esperienza di osservazione, utilizza una visione periferica rilassata, cioè guarda dall’angolo dell’occhio. Il momento ottimale per osservare i meteoriti è tra la mezzanotte e le 5:30 del 12-13 agosto, quando la luna è sotto l’orizzonte.

Il Dr. Ed Bloomer, astronomo senior presso l’Osservatorio Reale di Greenwich, ha dichiarato: “Perseo sta sorgendo a nord-est mentre il sole sta tramontando, quindi dovresti guardare forse più verso est.”

Per aumentare le tue possibilità di vedere la pioggia di meteoriti delle Perseidi, considera questi suggerimenti:

Trova un luogo buio con minima inquinamento luminoso per permettere ai tuoi occhi di adattarsi all’oscurità naturale.

Se sei in città, cerca di posizionarti lontano dalle luci delle strade e altre luci artificiali.

Evita di guardare il tuo telefono o qualsiasi schermo, poiché il display luminoso può ostacolare la tua visione notturna e rendere più difficile individuare i meteoriti deboli.

Se non puoi osservare la pioggia di meteoriti delle Perseidi di persona, puoi sintonizzarti sul canale YouTube del Virtual Telescope Project. Il rinomato astrofisico Gianluca Masi trasmetterà l’evento in diretta, portando la meraviglia del cielo notturno direttamente sul tuo schermo.

Cosa causa la pioggia di meteoriti delle Perseidi? La pioggia di meteoriti delle Perseidi è un evento celeste creato dai resti della cometa Swift-Tuttle, un antico oggetto ghiacciato che orbita attorno al Sole da secoli. La cometa Swift-Tuttle si avvicina alla Terra ogni 133 anni, lasciando dietro di sé una scia di detriti. L’ultimo passaggio della cometa attraverso il sistema solare interno è stato nel 1992, e ogni estate, mentre la Terra attraversa questo campo di detriti, siamo trattati alla spettacolare pioggia di meteoriti delle Perseidi.

Che cos’è una pioggia di meteoriti? Una pioggia di meteoriti è un impressionante fenomeno astronomico in cui numerose piccole particelle spaziali, solitamente frammenti di comete o asteroidi, entrano nell’atmosfera terrestre e bruciano, creando strisce luminose nel cielo notturno. Queste particelle, spesso non più grandi di granelli di polvere o sabbia, sono conosciute come meteoriti o stelle cadenti, anche se non sono stelle vere e proprie.

Sebbene la maggior parte dei meteoriti si disintegri completamente, senza lasciare tracce fisiche, occasionalmente frammenti più grandi sopravvivono al loro viaggio attraverso l’atmosfera e raggiungono la superficie terrestre come meteoriti. Due delle piogge di meteoriti più notevoli ogni anno sono le Perseidi, che raggiungono il loro picco a metà agosto, e le Geminidi, che raggiungono il loro picco a metà dicembre.