Prada si unisce alla NASA: Nuove tute spaziali pronte per il ritorno sulla Luna nel 2026

La NASA si sta preparando per il ritorno dell’umanità sulla Luna nel 2026, e la maison di moda italiana Prada sta intervenendo con stile. L’Unità di Mobilità Extravehicolare di Axiom (AxEMU) è stata svelata questa settimana al Congresso Internazionale degli Astronauti a Milano, presentando un design innovativo per la prossima missione Artemis III.

Una fusione di moda e funzionalità La collaborazione tra Axiom Space e Prada mira a ridefinire lo sviluppo delle tute spaziali. “I nostri team d’élite hanno ridefinito lo sviluppo delle tute spaziali, stabilendo nuovi percorsi verso soluzioni innovative e applicando un approccio di design all’avanguardia per l’AxEMU”, ha dichiarato Matt Ondler, presidente di Axiom Space. “Abbiamo rotto il modello.”

Le tute AxEMU danno priorità alla sicurezza degli astronauti, migliorando al contempo la mobilità, un fattore cruciale per le attività nell’ambiente lunare ostile.

Caratteristiche chiave della tuta AxEMU Le nuove tute progettate vantano significativi progressi in flessibilità e prestazioni, con strumenti specializzati progettati per missioni scientifiche. Le caratteristiche chiave includono:

Un design taglia unica

Luci integrate e una telecamera HD

Capacità di comunicazione 4G/LTE

Opzioni nutrizionali in tuta

Le tute sono progettate per resistere a temperature estreme, in particolare al polo sud lunare, dove le condizioni possono essere severe. Possono resistere al freddo delle aree permanentemente in ombra per almeno due ore e consentire agli astronauti di svolgere attività extraveicolari per un minimo di otto ore.

Sfide in arrivo per la missione Artemis III Nonostante l’entusiasmo attorno all’esplorazione lunare, il programma spaziale degli Stati Uniti ha affrontato sfide, tra cui ritardi tecnici e problemi di finanziamento. Nel 2019, l’amministrazione Trump ha fissato l’obiettivo di far atterrare esseri umani sulla Luna entro il 2024, con una visione per missioni future su Marte. Tuttavia, ritardi nel rispetto dei criteri di progettazione delle tute spaziali hanno ritardato queste ambiziose tempistiche.

Quando Artemis III verrà lanciata, segnerà un momento storico, poiché includerà la prima donna e la prima persona di colore a camminare sulla superficie lunare. Axiom Space ha indicato che l’AxEMU è prossima alla fase finale di sviluppo, avendo completato con successo una simulazione pressurizzata critica, un traguardo non visto dai tempi delle missioni Apollo.