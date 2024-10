SpaceX salva gli astronauti bloccati sulla ISS

La capsula Dragon di SpaceX è attraccata con successo alla ISS per salvare due astronauti bloccati

In una missione cruciale, la capsula Dragon di SpaceX si è agganciata con successo alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per recuperare due astronauti rimasti bloccati a causa di un malfunzionamento della capsula Starliner di Boeing. La capsula Dragon, che trasportava due posti vuoti per gli astronauti Butch Wilmore e Suni Williams, si è agganciata alle 17:30 ora della costa orientale degli Stati Uniti (22:30 BST) mentre l’ISS orbitava a 265 miglia (426 km) sopra il Botswana.

Gli Astronauti Bloccati Attendono il Ritorno

Wilmore e Williams erano originariamente arrivati alla ISS a giugno a bordo della capsula Starliner di Boeing per una missione di otto giorni. Tuttavia, un problema tecnico durante il volo ha costretto i due ad estendere il loro soggiorno. Il guasto, scoperto nel sistema di propulsione della capsula, ha reso non sicuro il ritorno degli astronauti sulla Terra con la Starliner. Di conseguenza, la NASA ha deciso di inviare la capsula Dragon di SpaceX per recuperare gli astronauti bloccati. Ora sono programmati per tornare sulla Terra a febbraio.

La capsula Dragon è stata lanciata sabato da Cape Canaveral, in Florida, con a bordo l’astronauta della NASA Nick Hague e il cosmonauta russo Alexander Gorbunov. I due si uniranno temporaneamente all’equipaggio della ISS prima di riportare Wilmore e Williams in sicurezza sulla Terra.

Ritardi e Sfide

La missione ha subito un breve ritardo a causa dell’uragano Helene, che ha causato danni significativi nel sud-est degli Stati Uniti, inclusa la Florida. Inizialmente previsto per giovedì, il lancio è stato rinviato a sabato per garantire condizioni di sicurezza.

Dopo l’aggancio, i filmati dall’interno della ISS hanno mostrato Hague e Gorbunov accolti calorosamente dall’equipaggio, sorridendo e posando per le foto mentre si univano agli altri astronauti nello spazio.

Problemi dello Starliner

Il volo originale dello Starliner del 5 giugno ha segnato il primo tentativo di Boeing di inviare astronauti alla ISS. Tuttavia, la missione è stata segnata da problemi tecnici, inclusi perdite di elio nel sistema di propulsione e malfunzionamenti dei propulsori. Il programma Starliner ha subito numerosi ritardi nel corso degli anni, inclusi contrattempi durante i voli di prova non equipaggiati nel 2019 e nel 2022.

Dopo mesi di indagini da parte degli ingegneri di Boeing e NASA, l’agenzia spaziale ha determinato alla fine di agosto che non sarebbe stato sicuro utilizzare la Starliner per riportare Wilmore e Williams sulla Terra. I problemi della navetta spaziale hanno ritardato i piani di Boeing per diversi anni.

Il Futuro dei Viaggi Spaziali

La NASA ha ritirato la sua flotta di navette spaziali nel 2011, lasciando l’agenzia dipendente dalle navette russe Soyuz per trasportare astronauti da e verso la ISS. Tuttavia, nel 2014, la NASA ha assegnato contratti sia a Boeing che a SpaceX, del valore rispettivamente di 4,2 miliardi e 2,6 miliardi di dollari, per costruire nuove navette spaziali in grado di trasportare astronauti.

SpaceX, fondata dal miliardario Elon Musk, è diventata la prima azienda privata a inviare astronauti alla ISS nel 2020, raggiungendo una pietra miliare significativa nel futuro dell’esplorazione spaziale americana. La recente missione per recuperare gli astronauti bloccati rafforza il ruolo cruciale di SpaceX nelle operazioni della NASA, poiché l’agenzia continua a ridurre la sua dipendenza da navette spaziali straniere per missioni con equipaggio.

La capsula Dragon di SpaceX si è agganciata con successo alla ISS per salvare due astronauti bloccati a causa di un malfunzionamento della capsula Starliner di Boeing. La missione è stata brevemente ritardata dall’uragano Helene, ma la rapida risposta di SpaceX evidenzia la sua crescente importanza nelle missioni spaziali della NASA. Con i contrattempi dello Starliner di Boeing, SpaceX continua a consolidare la sua posizione nel futuro dei viaggi spaziali.