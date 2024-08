Chi è Joshua Zirkzee? La nuova stella del Manchester United brilla al debutto in Premier League

Il Manchester United ha avviato la sua campagna di Premier League 2024-25 con una vittoria emozionante per 1-0 contro il Fulham al Craven Cottage sabato, grazie a un gol tardivo del nuovo acquisto Joshua Zirkzee.

“Non potrebbe essere stato meglio,” ha detto Zirkzee, riflettendo sul suo debutto. “Segnare davanti alla Stretford End e vincere la partita—è incredibile.” Ha anche espresso il suo sollievo per aver segnato il primo gol, aggiungendo: “È sempre una liberazione togliersi questo peso, ma ora bisogna concentrarsi sulla prossima partita.”

Chi è Joshua Zirkzee?

Joshua Zirkzee sta rapidamente diventando un nome da tenere d’occhio nel calcio europeo. L’attaccante olandese di 23 anni, recentemente firmato dal Manchester United, ha già avuto un impatto significativo con il suo nuovo club, segnando il gol decisivo nella partita di apertura della Premier League contro il Fulham.

Prime fasi e carriera: Nato il 22 maggio 2001 a Rotterdam, Paesi Bassi, il percorso calcistico di Zirkzee è iniziato in club locali prima di unirsi all’accademia giovanile del rinomato PSV Eindhoven. Le sue prestazioni impressionanti hanno attirato l’attenzione degli scout, portandolo a entrare nel sistema giovanile del Bayern Monaco nel 2017.

Ascesa alla ribalta: Il breakthrough di Zirkzee è avvenuto al Bayern Monaco, dove ha fatto il suo debutto professionale nella stagione 2019-20. La sua capacità di trovare la rete lo ha rapidamente reso un prezioso asset, e ha segnato gol chiave che hanno aiutato il Bayern a conquistare il titolo di Bundesliga. Le sue prestazioni gli sono valse elogi e hanno accresciuto la sua reputazione in tutta Europa.

Trasferimenti recenti e Manchester United: Nel 2023, Zirkzee si è trasferito al Bologna in Serie A, dove ha continuato a sviluppare il suo gioco e a mostrare le sue capacità di attaccante. La sua forma impressionante ha attirato l’attenzione del Manchester United, e ha firmato con i Red Devils prima dell’inizio della stagione 2024-25 della Premier League.

Stile di gioco: Zirkzee è conosciuto per la sua fisicità, il suo ottimo gioco di gambe e la sua capacità di creare opportunità di gol. Con un’altezza di 1,90 m, combina forza con abilità tecnica, rendendolo un attaccante versatile. Il suo istinto per il gol e la sua capacità di trovarsi nel posto giusto al momento giusto lo contraddistinguono come un talento promettente.

Aspetti personali: Fuori dal campo, Zirkzee è ammirato per la sua dedizione e professionalità. Ha parlato con entusiasmo del suo trasferimento al Manchester United, definendolo “il club più grande del mondo.” Lavorare sotto la guida dell’ex attaccante Ruud Van Nistelrooy è anche un punto saliente, poiché Zirkzee apprezza l’opportunità di imparare da una leggenda del calcio.

Con il proseguire della carriera di Zirkzee, i suoi contributi al Manchester United e il suo sviluppo come giocatore saranno attentamente osservati da fan e analisti.