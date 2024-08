Il futuro del Gabba è caratterizzato da una grande incertezza.

Il Gabba di Brisbane ha ospitato alcuni dei match più iconici del cricket e ora si trova di fronte a grandi interrogativi sul suo futuro. Tra i momenti più memorabili nel Gabba ci sono il famoso pareggio tra Australia e le Indie Occidentali nel 1960, il celebre ‘colpo’ dell’India nel 2021, il hat-trick di Peter Siddle nel giorno del suo compleanno e le migliori statistiche di Shane Warne nella sua carriera.

Domenica è stato confermato che il Queensland Cricket ha firmato un contratto di due anni con Cricket Australia per ospitare le partite. Dopo la serie tra India e Australia e la serie Ashes dell’anno prossimo, c’è incertezza riguardo ai futuri eventi che il Gabba ospiterà.

“A Brisbane è più difficile [pianificare] a causa dell’infrastruttura. C’è semplicemente incertezza, quindi non siamo sicuri della soluzione a lungo termine. Quello che sappiamo è che il Gabba ha una vita utile che termina nel 2030. Abbiamo bisogno di una soluzione e stiamo anche lavorando con l’AFL su un piano a lungo termine,” ha detto Mike Baird, presidente di Cricket Australia, come riportato da ESPNcricinfo.

Le Ashes 2025-26 segneranno la 49ª stagione consecutiva di cricket Test al Gabba. Tuttavia, c’è incertezza sul fatto che il Gabba raggiunga o meno il traguardo dei 50 anni.

Secondo ESPNcricinfo, il Gabba sta avvicinandosi alla fine della sua vita utile, fissata per il 2030. Con Brisbane che ospiterà le Olimpiadi del 2032, erano previsti piani per una completa ricostruzione dello stadio. Tuttavia, questi piani sono stati abbandonati dal governo del Queensland a causa dei costi associati.

Kirsten Pike, presidente del Queensland Cricket, e Terry Svenson, amministratore delegato, hanno espresso la loro frustrazione riguardo ai problemi legati al cricket nello stato.

“La decisione del Governo Statale di non proseguire con l’impegno di ricostruire il Gabba e di ridurre il suo ruolo proposto nelle Olimpiadi ha comportato cambiamenti diretti e indiretti nel nostro modo di gestire l’attività. È profondamente deludente che il Test del Gabba del 2026-27 sia diventato una vittima dell’incertezza intorno alla pianificazione e allo sviluppo delle infrastrutture in vista delle Olimpiadi del 2032, in particolare per quanto riguarda il Gabba,” hanno scritto, come riportato da ESPNcricinfo.

“…e anche se non vogliamo essere allarmisti, l’incertezza continua potrebbe avere un impatto significativo sulla partecipazione a livello statale e sull’engagement dei fan nel cricket maschile e femminile,” hanno aggiunto.

Nella lettera, Pike e Svenson hanno espresso speranza che il cricket Test ritorni al Gabba in futuro, nonostante le attuali incertezze.

“Restiamo ottimisti che il cricket Test torni al Gabba dopo l’estate del 2026-27, nonostante l’attuale mancanza di dettagli e l’incertezza riguardo agli aggiornamenti del Gabba,” hanno scritto nella lettera.