L’Australia ospiterà l’Inghilterra in una partita unica nel 2027 per celebrare i 150 anni del cricket Test.

Il test match storico tra Australia e Inghilterra nel 2027 si svolgerà all’iconico Melbourne Cricket Ground (MCG). Il match segnerà i 150 anni di cricket Test da quando è stato giocato per la prima volta tra le due squadre nel marzo 1877. Segue al Centenary Test del 1977, che l’Australia ha vinto, come la prima partita, di 45 runs.

Cricket Australia (CA) ha anche annunciato l’assegnazione dei diritti di ospitare vari test internazionali maschili, ODI, T20I e altre partite nei prossimi sette estati, dal 2024-25 al 2030-31.

Questi accordi fanno parte di una serie di partnership strategiche tra CA e i Governi Statali e Territoriali, progettati per offrire maggiore certezza ai fan e alle comunità mentre espandono gli eventi di cricket a livello nazionale, secondo l’ICC.

Come parte di questo accordo, il MCG manterrà la sua tradizione di ospitare il Boxing Day Test annuale, mentre il Sydney Cricket Ground continuerà a ospitare la partita di Capodanno.

L’Adelaide Oval è previsto per ospitare il “Christmas Test” ogni dicembre a partire dalla stagione 2025/26, con una miscela di test diurni e notturni. Nel frattempo, il Perth Stadium ha ottenuto i diritti per ospitare il primo Test maschile dell’estate fino alla stagione 2026/27.

Il presidente di Cricket Australia, Mike Baird, ha affermato che è difficile organizzare il match al Brisbane Stadium a causa della sua infrastruttura. “A Brisbane è più difficile [pianificare] a causa dell’infrastruttura. C’è semplicemente incertezza, quindi non siamo sicuri della soluzione a lungo termine. Quello che sappiamo è che il Gabba ha una durata di vita che termina nel 2030. Abbiamo bisogno di una soluzione e stiamo lavorando anche con l’AFL su una soluzione a lungo termine. Vogliamo un grande luogo a Brisbane, che possa supportare il cricket del Queensland e il cricket australiano per gli anni a venire,” ha dichiarato Baird, come citato da ESPNcricinfo.