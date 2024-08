Sei un binge watcher? Scopri i luoghi reali che hanno ispirato i tuoi film e programmi TV preferiti

Crescere come parte di una generazione in cui i media visivi hanno preso il sopravvento su praticamente tutto, i film sono, in un certo senso, diventati la norma nella società. Se sei triste, guardi un film; se sei felice, lo festeggi con un film; se vuoi imparare qualcosa, ci sono i film. Se vuoi insegnare qualcosa, puoi fare film.

Essendo un appassionato di cinema, mi ha sempre affascinato come i film traggano ispirazione dal mondo reale per creare qualcosa di così lontano dalla realtà—un mondo così magico. Rende anche gli elementi più basilari della nostra vita quotidiana straordinari e affascinanti, le cose che vediamo, le esperienze che abbiamo, persino i luoghi in cui viviamo o aspiriamo a vivere o a visitare un giorno in futuro. I film ci hanno dato aspettative molto alte su ciò che vogliamo dalla nostra vita, cosa vogliamo fare in futuro e persino cosa vogliamo vedere, visitare o sperimentare.

Per qualcuno che ha sempre voluto vivere la vita come accade nei film, è stato un po’ deludente rendersi conto che non è reale. Tuttavia, cosa succederebbe se ti dicessi che puoi, almeno, viaggiare e visitare alcuni dei luoghi più magici che hanno ispirato un sacco dei tuoi film e serie TV preferiti di tutti i tempi? Cosa succederebbe se ti dicessi che non tutti i luoghi che hai visto erano set, ma posti reali?

King’s Cross Station a Londra

Il luogo che ha ispirato le riprese di uno dei cult preferiti, Harry Potter, King’s Cross Station, è una stazione ferroviaria per passeggeri situata alla periferia del centro di Londra, nel borgo di Camden.

Per ospitare la East Coast Main Line, la Great Northern Railway aprì la stazione a King’s Cross nel 1852, al confine settentrionale del centro di Londra. Probabilmente ricordi la famosa scena in cui Harry e la famiglia Weasley attraversano un muro di mattoni a King’s Cross per raggiungere il Binario 9 e mezzo, anche se hai visto solo una volta il primo film di Harry Potter. Durante tutta la serie di film, la piattaforma magica del Hogwarts Express viene vista e menzionata numerose volte. È cresciuta fino a raggiungere un tale grado di notorietà che la stazione di King’s Cross ha formalmente designato la piattaforma tra le piattaforme nove e dieci. Ora i fan di HP la visitano frequentemente per scattare foto.

Painted Ladies a San Francisco

Una serie classica per i ragazzi degli anni ’90, Full House, presentava le Painted Ladies, situate a San Francisco. Potresti ricordare questi edifici dalla scena in cui la famiglia Tanner fa un picnic davanti a una pittoresca fila di case colorate nei titoli di apertura di Full House. Anche se molti di noi pensano spesso che questi scenari siano solo dei set, quelle case esistono davvero.

Nell’architettura americana, le case e le strutture vittoriane ed edoardiane che sono state ridipinte in tre o più colori per accentuare o abbellire le loro caratteristiche architettoniche sono conosciute come painted ladies. Questa pratica iniziò negli anni ’60. Nel loro libro del 1978 Painted Ladies: San Francisco’s Resplendent Victorians, Elizabeth Pomada e Michael Larsen coniarono per la prima volta la frase in riferimento alle case vittoriane di San Francisco.

Edificio al 90 di Bedford Street a New York City

Uno di un altro dei cult preferiti, quasi tutti noi ricordiamo, Friends. Nel corso degli anni, Friends ha sviluppato una sorta di seguito cult, quindi sembra logico che il complesso di appartamenti che ha servito come sfondo per le riprese esterne delle residenze dei personaggi sia diventato una popolare meta turistica. Gli interni dei due appartamenti principali dello show erano effettivamente ambientati a Burbank, mentre la facciata verde-grigia utilizzata per le esterne può essere trovata nel Greenwich Village di Manhattan, all’angolo tra Bedford e Grove Streets.

Albuquerque, New Mexico

Uno che è diventato un preferito per molti della Gen Z e dei millennial molto rapidamente. La casa di Breaking Bad al 3828 Piermont Dr. NE ad Albuquerque, New Mexico—è la casa di Walter White—è riconosciuta da tutti i suoi spettatori. Anche se è il luogo più popolare che un fan di Breaking Bad ricorderà immediatamente, ci sono molti altri luoghi intorno alla città che hanno ispirato lo spettacolo e che possono essere visitati dai turisti, tra cui l’autolavaggio e il famoso ristorante.

Nonostante abbia un aspetto simile ad altre spiagge sulla costa della California, questa tranquilla spiaggia fa in realtà parte di uno dei più famosi colpi di scena nella storia del cinema. Quando i personaggi del primo film “Planet of the Apes” camminano lungo questa stessa spiaggia, pensano di trovarsi su un altro mondo. Tuttavia, scoprono presto i resti della Statua della Libertà. Anche se gli oggetti di scena del film sono stati rimossi, gli appassionati frequentano ancora Point Dume per scattare foto. Point Dume è un promontorio che si protende nell’Oceano Pacifico al largo della costa di Malibu, in California. La punta settentrionale della baia di Santa Monica è formata dal punto, una lunga scogliera.

Skopelos, Grecia

Un luogo che ho sempre voluto vedere fin da quando ho visto il classico film Mamma Mia!, una commedia romantica musicale del 2008 basata sulle canzoni del gruppo pop ABBA. L’isola greca di Skopelos si trova nel mare Egeo occidentale. Skopelos è una delle diverse isole che compongono il gruppo delle Sporadi settentrionali, situato a nord dell’isola di Eubea e a est della penisola di Pelion sulla terraferma. I vivaci colori e l’architettura mozzafiato dell’isola greca mostrata in “Mamma Mia!” sono difficili da dimenticare. I fan possono visitare l’isola reale dove è stato girato il film, Skopelos, nel mare Egeo occidentale, anche se la storia è ambientata su un’isola immaginaria. Puoi persino salire a bordo di un’escursione in autobus che porta i visitatori a numerosi famosi luoghi di ripresa, come la spiaggia di Kastani e la Cappella di Agios Ioannis.

Tom’s Restaurant a New York City

Tom’s Restaurant è un ristorante nel quartiere di Morningside Heights a Manhattan. Si trova al 2880 di Broadway, all’incrocio con West 112th Street. Si trova al primo piano di Armstrong Hall presso la Columbia University, che ospita anche il Goddard Institute for Space Studies.

Le immagini esterne delle famose sequenze di Monk’s Cafe di Seinfeld sono state girate in loco a New York, ma le scene interne sono state allestite! Il ristorante che serviva come ritrovo abituale di Jerry e dei suoi amici nella commedia era il Tom’s Restaurant, che è ancora in attività oggi nella zona di Morningside Heights a Manhattan. Puoi assaggiare tu stesso il pasto andando all’angolo tra Broadway e West 112th Street, poiché le recensioni affermano che è davvero piuttosto buono.

Edificio al 455 di Water Street a Brooklyn

Questo è per tutti gli Upper East Siders, o i Brooklynites, o entrambi o nessuno. Non importa; c’è un posto per tutti qui, a differenza dello show Gossip Girl, XOXO.

Potresti ricordare Dan Humphrey da Gossip Girl di Penn Badgley mentre vive nel palazzo in mattoni marroni o nel loft, come lo conosciamo noi, che era vicino al Manhattan Bridge. In realtà, puoi dare un’occhiata agli interni dell’edificio se vai a Water Street nella lussuosa zona DUMBO di Brooklyn. Anche se ci sono tour di Gossip Girl a New York, la maggior parte di essi si concentra sui luoghi di Manhattan e omette la facciata amata di Brooklyn.