ChatGPT di OpenAI supera i 200 milioni di utenti settimanali

La startup di IA OpenAI ha annunciato giovedì che il suo chatbot, ChatGPT, conta ora oltre 200 milioni di utenti attivi settimanali, raddoppiando la sua base di utenti rispetto all’autunno scorso. La rapida crescita evidenzia la crescente popolarità e adozione diffusa degli strumenti basati sull’IA.

ChatGPT, lanciato nel 2022, ha rapidamente guadagnato terreno per la sua capacità di generare risposte simili a quelle umane a richieste degli utenti. A novembre, il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha rivelato che il chatbot aveva raggiunto 100 milioni di utenti attivi settimanali. L’ultimo traguardo riflette la crescente domanda di tecnologie IA in diversi settori.

OpenAI ha riferito che il 92% delle aziende Fortune 500 utilizza i suoi prodotti e l’utilizzo della sua API (Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni) automatizzata, che facilita la comunicazione tra programmi software, è raddoppiato da quando GPT-4o mini è stato lanciato a luglio. GPT-4o mini è un modello di IA più economico e a risparmio energetico progettato per rendere la tecnologia di OpenAI accessibile a un pubblico più ampio.

Il successo di ChatGPT ha contribuito in modo significativo alla crescente importanza dell’IA e ha portato la valutazione di OpenAI, con sede a San Francisco, a nuovi livelli.

In un’evoluzione correlata, OpenAI e la startup di IA Anthropic hanno firmato accordi con il governo degli Stati Uniti per la ricerca, il test e la valutazione dei loro modelli di IA, come riportato dall’Istituto di Sicurezza dell’Intelligenza Artificiale degli Stati Uniti.

Nel frattempo, i rapporti dei media suggeriscono che i giganti della tecnologia Apple e Nvidia sono in trattative per investire in OpenAI come parte di un nuovo round di raccolta fondi che potrebbe valutare il creatore di ChatGPT a oltre 100 miliardi di dollari. Si prevede che anche il principale sostenitore di OpenAI, Microsoft, parteciperà all’investimento.