Google decide di continuare la vendita del Pixel Fold originale

Il gigante tecnologico Google ha annunciato che continuerà a offrire in vendita il Pixel Fold originale, anche dopo la recente presentazione del suo successore, il Pixel 9 Pro Fold.

Secondo GSM Arena, questa decisione arriva dopo l’introduzione ufficiale della famiglia Pixel 9, incluso il nuovo dispositivo pieghevole, avvenuta all’inizio di questa settimana.

Inizialmente, il Google Store aveva contrassegnato il Pixel Fold come “non più disponibile” dopo l’annuncio del Pixel 9 Pro Fold, generando speculazioni sulla possibile cessazione del modello originale.

Tuttavia, Google ha successivamente chiarito che il Pixel Fold tornerà effettivamente sul mercato dopo il lancio del nuovo Pixel 9 Pro Fold, previsto per il 4 settembre.

Per coloro che avevano perso l’occasione di acquistare il Pixel Fold originale prima della sua breve scomparsa, questa notizia sarà probabilmente una gradita sorpresa.

Secondo GSM Arena, il dispositivo sarà di nuovo disponibile a partire dai primi di settembre, offrendo un’altra opportunità per appassionati e potenziali acquirenti di mettere le mani su questo innovativo telefono pieghevole.

Anche se Google non ha ancora confermato eventuali modifiche di prezzo per il Pixel Fold, è possibile che l’azienda possa introdurre uno sconto in linea con le pratiche del settore.

Una riduzione di circa 100 USD potrebbe essere all’orizzonte, secondo GSM Arena.

Questo potrebbe rendere il modello più vecchio più interessante per i consumatori attenti ai costi, sebbene potrebbe non avere un impatto significativo sulle vendite complessive.

Google ha presentato i suoi ultimi progressi in intelligenza artificiale e hardware durante il nono evento annuale Made by Google.

Tenutosi il 13 agosto a Mountain View, California, l’evento ha messo in risalto l’impegno del colosso tecnologico per l’integrazione dell’IA nel suo ecosistema di prodotti, dagli smartphone ai dispositivi indossabili, e ha svelato la nuova serie Pixel 9 insieme ad altre innovazioni, secondo The Verge.

In un post sul blog che riassume l’evento, Google ha sottolineato la sua visione di come l’IA possa migliorare la vita quotidiana, affermando: “Crediamo che l’IA possa rendere la vita di tutti i giorni più produttiva, aprire nuove possibilità di apprendimento e creare modi per le persone di esprimersi. Questo è particolarmente vero quando l’IA è integrata nei dispositivi che le persone portano ovunque con sé.”

Anche il CEO di Google, Sundar Pichai, ha condiviso la sua eccitazione per il lancio in un post su X.

“Oggi a #MadebyGoogle, stiamo mostrando come stiamo portando i progressi dell’IA nei dispositivi mobili dell’ecosistema Android. Abbiamo anche presentato i nostri ultimi dispositivi Pixel, inclusi i telefoni Pixel 9 costruiti con Google Tensor G4 – il nostro silicio più veloce ed efficiente di sempre,” ha scritto.

L’evento è stato trasmesso in diretta sulla pagina YouTube ufficiale di Google, ‘Made By Google’.

L’approccio di Google comprende innovazione a tutti i livelli, dalla ricerca e sviluppo dei modelli all’integrazione dell’IA nel sistema operativo Android e nell’hardware personalizzato.

Al centro dell’annuncio c’è stata l’introduzione di Google Gemini AI, che ora include un modello multimodale chiamato Gemini Nano.

Questo modello di IA è progettato per analizzare testo, immagini e discorsi, sottolineando lo sforzo di Google per rendere le capacità avanzate dell’IA accessibili in tutta la sua gamma di prodotti.

La serie Pixel 9 rappresenta un’espansione significativa nella lineup di smartphone di Google, con quattro modelli distinti: il Pixel 9, il Pixel 9 Pro, il Pixel 9 Pro XL e il Pixel 9 Pro Fold. Ogni dispositivo presenta design aggiornati, nuovi processori potenti e una serie di funzionalità basate sull’IA.

Secondo The Verge, i modelli Pixel 9 offrono un linguaggio di design rinnovato.

Il Pixel 9 standard ora presenta un display più grande da 6,3 pollici e una barra della fotocamera posteriore ridisegnata che sporge dalla parte posteriore.

Al contrario, il Pixel 9 Pro XL offre uno schermo più grande da 6,8 pollici, posizionandosi come un’opzione premium all’interno della serie.

Il Pixel 9 Pro, che colma il divario tra i modelli standard e XL, include la maggior parte delle funzioni avanzate presenti nei suoi modelli Pro.

Un aggiornamento notevole in tutta la serie è l’inclusione del nuovo processore Tensor G4.

Questo chip migliora le prestazioni dell’IA sul dispositivo, fondamentale per le funzioni avanzate introdotte in questi modelli.

Tutti e tre i modelli Pro sono dotati di 16 GB di RAM, mentre il Pixel 9 standard ha 12 GB. Questo significativo aumento della memoria è progettato per supportare le esigenti funzionalità dell’IA che Google ha integrato nei dispositivi.

La serie Pixel 9 introduce diverse nuove funzionalità basate sull’IA, particolarmente focalizzate su fotografia e produttività:

– ‘Magic Editor’: Questo strumento consente agli utenti di “ridefinire” le scene nelle loro foto, trasformando parti dell’immagine con comandi testuali per un nuovo aspetto creativo.

– ‘Add Me’: Una funzione progettata per facilitare i gruppi di foto, che consente agli utenti di inserirsi in una foto esistente scattando una foto iniziale, entrando nel fotogramma e utilizzando l’IA per fondere senza soluzione di continuità le immagini.

– ‘Recall-Like Ability’: Una nuova funzione che aiuta gli utenti a catalogare e recuperare informazioni dagli screenshot, operando esclusivamente sul dispositivo.

Inoltre, la serie Pixel 9 sarà il primo smartphone Android negli Stati Uniti a offrire Satellite SOS, una funzione di emergenza simile alla connettività satellitare di Apple, che fornisce assistenza vitale quando ci si trova al di fuori delle aree di ricezione telefonica convenzionali.

Questa funzione sarà introdotta con Android 15 più avanti quest’anno.

Innovazioni della fotocamera

Per quanto riguarda le fotocamere, la serie Pixel 9 mantiene la fotocamera principale da 50 megapixel f/1.7 dei modelli precedenti, ma con aggiornamenti per le fotocamere ultra-grandangolari della serie.

I modelli Pro dispongono ora di una nuova fotocamera selfie da 42 megapixel con autofocus, che migliora la qualità dei selfie.

Il Pixel 9 Pro Fold, pur essendo un po’ indietro rispetto ai suoi modelli Pro in termini di specifiche della fotocamera, beneficia di uno schermo interno migliorato, ora più luminoso e grande, rendendolo più funzionale per vari utilizzi.

Uno degli aspetti più attesi del lancio della serie Pixel 9 è la sua debutto in India.

Questo segna la prima volta che il dispositivo pieghevole Pixel di Google sarà disponibile nel secondo mercato di smartphone più grande del mondo.

La serie Pixel 9 sarà venduta attraverso rivenditori fisici come Croma e Reliance Digital, oltre al partner online Flipkart, secondo Tech Crunch.

I nuovi dispositivi saranno inoltre supportati da tre nuovi centri di assistenza walk-in per migliorare il servizio post-vendita.

I prezzi della serie Pixel 9 in India partono da 79.999 rupie per il Pixel 9, con il Pixel 9 Pro a 109.999 rupie e il Pixel 9 Pro Fold a 172.999 rupie.

Le prenotazioni per il Pixel 9 e il Pixel 9 Pro XL inizieranno il 14 agosto, con le vendite che partiranno il 22 agosto.

I dettagli riguardanti la disponibilità del Pixel 9 Pro saranno annunciati più avanti nel corso dell’anno.

Ecco una panoramica delle specifiche di ciascun modello della serie Pixel 9:

– Google Pixel 9:

Display: OLED Actua da 6,3 pollici con risoluzione di 1080 x 2424 pixel e frequenza di aggiornamento di 60-120 Hz.

Processore: Google Tensor G4 SoC con coprocessore di sicurezza Titan M2.

RAM/Storage: 12 GB di RAM e fino a 256 GB di storage.

Fotocamera: grandangolare da 50 MP, ultra grandangolare da 48 MP e fotocamera selfie da 10,5 MP con autofocus.

Batteria: 4.700 mAh con certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua.

Software: Android 14 con sette anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza.

– Google Pixel 9 Pro:

Display: OLED Super Actua da 6,3 pollici con risoluzione di 1280 x 2856 pixel e frequenza di aggiornamento di 1 Hz-120 Hz.

Processore: Google Tensor G4 SoC con coprocessore di sicurezza Titan M2.

RAM/Storage: 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage.

Fotocamera: grandangolare da 50 MP, ultra grandangolare da 48 MP, teleobiettivo da 48 MP e fotocamera selfie

da 42 MP con autofocus.

Batteria: 4.700 mAh con certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua.

Funzioni speciali: chip a banda ultra larga per una precisa orientazione spaziale.

– Google Pixel 9 Pro XL:

Display: OLED Super Actua da 6,8 pollici con risoluzione di 1344 x 2992 pixel e frequenza di aggiornamento di 1 Hz-120 Hz.

Processore: Google Tensor G4 SoC con coprocessore di sicurezza Titan M2.

RAM/Storage: 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage.

Fotocamera: grandangolare da 50 MP, ultra grandangolare da 48 MP, teleobiettivo da 48 MP e fotocamera selfie da 42 MP con autofocus.

Batteria: 5.060 mAh con certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua.

Funzioni speciali: chip a banda ultra larga per un’orientazione spaziale migliorata.

Oltre alla serie Pixel 9, Google ha introdotto la Pixel Watch 3 e le Pixel Buds Pro 2.

Questi dispositivi completano le nuove funzionalità di IA presentate durante l’evento.

La Pixel Watch 3 offre un miglioramento del tracciamento della salute e della connettività, mentre le Pixel Buds Pro 2 offrono una qualità del suono migliorata e integrazione con le funzionalità di IA di Google.

La nuova serie Pixel 9, con le sue caratteristiche innovative e la disponibilità globale ampliata, rappresenta un significativo avanzamento nelle strategie hardware e di IA dell’azienda.

