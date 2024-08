Google migliora le app Gemini con funzionalità AI avanzate

Google ha svelato due importanti aggiornamenti per le sue app Gemini, ampliando le loro capacità con strumenti avanzati di intelligenza artificiale (AI). L’annuncio, fatto mercoledì, introduce l’integrazione di “Gems”, un nuovo agente AI, e il modello di generazione di immagini Imagen 3. Questi miglioramenti sono stati presentati per la prima volta al Google I/O all’inizio di quest’anno.

Gems: Funzionalità Avanzata di Chatbot AI

Gems, la nuova funzionalità per Gemini, rappresenta un notevole avanzamento nella tecnologia dei chatbot AI. Questo strumento consente agli utenti di creare versioni specializzate del chatbot adattate a specifici argomenti o compiti. Questi mini chatbot, con un set di dati limitato, sono progettati per fornire risposte più precise e rilevanti.

Google ha dettagliato i vantaggi di Gems, affermando: “Con Gems, puoi creare un team di esperti per aiutarti a riflettere su un progetto impegnativo, generare idee per un evento futuro o scrivere la didascalia perfetta per un post sui social media”. Gems può essere personalizzato con istruzioni specifiche per migliorarne l’efficacia. Gli utenti avranno accesso a una gamma di Gems preconfigurati, inclusi ruoli come Coach di Apprendimento, Generatore di Idee, Guida di Carriera, Editor di Scrittura e Partner di Codifica. Questa funzione sarà disponibile per gli utenti a pagamento, inclusi quelli iscritti ai livelli Gemini Advanced, Business ed Enterprise.

Imagen 3: Generazione di Immagini di Ultima Generazione

Il modello Imagen 3, l’ultimo strumento AI di generazione di immagini di Google, sarà integrato nelle app Gemini, offrendo agli utenti capacità migliorate per la creazione di immagini. Imagen 3 può generare visual in vari stili, come Nikon DSLR, GoPro, obiettivo grandangolare, e altro. Lo strumento è progettato per produrre una vasta gamma di output, inclusi paesaggi fotorealistici, dipinti a olio texturizzati e scene animate in argilla.

Un aggiornamento notevole con Imagen 3 è la sua capacità di generare immagini di persone. Questa funzione era stata precedentemente rimossa a causa di preoccupazioni sulla generazione di contenuti pregiudizievoli o dannosi. Per affrontare questi problemi, Google ha implementato salvaguardie per ridurre il rischio di deepfake e ha introdotto SynthID per filigranare le immagini generate dall’AI.

Accesso e Limitazioni

Le capacità di Imagen 3 saranno implementate per tutti gli utenti di Gemini, inclusi quelli al livello gratuito, anche se potrebbero incontrare alcune limitazioni rispetto agli utenti a pagamento. L’azienda ha accennato alla possibilità di modificare le immagini generate utilizzando suggerimenti di testo, anche se non sono stati forniti dettagli specifici su questa funzionalità. È importante notare che Google ha dichiarato che Imagen 3 non supporterà la generazione di individui fotorealistici, identificabili, rappresentazioni di minori o contenuti eccessivamente sanguinolenti, violenti o sessuali.

Questi aggiornamenti alle app Gemini dovrebbero migliorare l’esperienza dell’utente fornendo strumenti avanzati sia per la comunicazione che per compiti creativi. L’integrazione di Gems e Imagen 3 riflette l’impegno continuo di Google nell’avanzamento della tecnologia AI e nell’espansione delle sue applicazioni.