Google presenta le domande e risposte su Gmail basate sull’intelligenza artificiale per gli utenti Android, migliorando la gestione della posta elettronica

Google ha presentato una nuova entusiasmante funzionalità, Domande e risposte su Gmail, ora disponibile per gli utenti Android che si abbonano al servizio Gemini.

Google ha svelato una nuova funzione entusiasmante, Gmail Q&A, ora disponibile per gli utenti Android che sottoscrivono il servizio Gemini. Questo aggiornamento rivoluzionario trasforma in modo significativo il modo in cui gli utenti di Gmail interagiscono con le loro e-mail, integrando funzionalità avanzate assistite dall’IA direttamente nell’app Gmail.

Gmail Q&A sfrutta l’assistente AI all’avanguardia di Google, Gemini, consentendo agli utenti di interagire in modo più intuitivo con la loro casella di posta. Con questa funzione, gli utenti possono chiedere a Gemini di eseguire varie attività, come individuare dettagli specifici nelle e-mail, visualizzare i messaggi non letti, mostrare i messaggi di un determinato mittente o riassumere le e-mail su argomenti specifici.

La nuova funzione è rappresentata da un’icona a forma di stella nera accanto alla barra di ricerca esistente nell’app Gmail, simboleggiando la transizione di Google dalle funzioni di ricerca tradizionali alla chat interattiva con l’IA. Per attivare Gmail Q&A su Android, gli amministratori devono assicurarsi che le funzioni intelligenti e le impostazioni di personalizzazione siano abilitate tramite la console di amministrazione. Gli utenti individuali possono accedere alla funzione tramite l’icona a stella nera di Gemini in alto a destra nell’app Gmail o tramite il chip “riassumi questa email”.

Inizialmente, Gmail Q&A aiuterà gli utenti a cercare informazioni nella loro casella di posta elettronica. Gli aggiornamenti futuri estenderanno probabilmente questa funzionalità per includere i file di Google Drive. Il rollout di Gmail Q&A sta avvenendo gradualmente sia nei domini di rilascio rapido che programmato, con piena visibilità prevista entro i prossimi 15 giorni.

Attualmente, la funzione Gmail Q&A è disponibile per i clienti Google Workspace con componenti aggiuntivi specifici, tra cui Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium e Google One AI Premium. La funzione sarà inizialmente disponibile per gli utenti Android, con piani di espansione agli utenti iOS nel prossimo futuro.