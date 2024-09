La SEC statunitense pianifica sanzioni contro Elon Musk nell’indagine su Twitter

La Commissione per i Titoli e gli Scambi degli Stati Uniti (SEC) ha annunciato venerdì la sua intenzione di cercare sanzioni contro Elon Musk dopo che non si è presentato per una testimonianza ordinata dal tribunale relativa alla sua acquisizione di Twitter per 44 miliardi di dollari. Questo sviluppo è stato dettagliato in un documento depositato presso il tribunale federale di San Francisco.

Nella sua mozione, la SEC mira a ottenere un’ordinanza che obblighi Musk a spiegare perché non dovrebbe essere ritenuto colpevole di disprezzo civile per aver notificato all’agenzia solo tre ore prima della sua testimonianza prevista per il 10 settembre che non avrebbe partecipato.

Impegni Precedenti di Musk

Il giorno della testimonianza mancata, Musk era a Cape Canaveral, in Florida, per supervisionare il lancio della missione Polaris Dawn di SpaceX. Tuttavia, la SEC sostiene che Musk, in qualità di direttore tecnico di SpaceX, era probabilmente a conoscenza di questo lancio programmato con largo anticipo, dato che le discussioni al riguardo avevano avuto luogo due giorni prima. La SEC afferma che le azioni di Musk costituiscono una violazione di un’ordinanza del tribunale emessa il 31 maggio che richiedeva la sua testimonianza.

“L’escusazione di Musk ha il sapore di una tattica dilatoria”, ha affermato l’avvocato della SEC Robin Andrews. “Il tribunale deve chiarire che i giochi di Musk e le sue tattiche di ritardo devono cessare”.

Risposta del Team Legale di Musk

In risposta alle accuse della SEC, Alex Spiro, uno degli avvocati di Musk, ha descritto le sanzioni proposte come “drastiche” e ingiustificate. Spiro ha sostenuto che l’assenza di Musk era necessaria per la sicurezza degli astronauti coinvolti nel lancio di SpaceX e ha osservato che la testimonianza di Musk è stata riprogrammata per il 3 ottobre.

Spiro ha insistito sul fatto che l’assenza di Musk era dovuta a un'”emergenza” al di fuori del suo controllo, affermando che “non c’è motivo di credere che tale emergenza si ripeterà”.

Indagine in Corso della SEC

L’indagine della SEC si concentra sul fatto che Musk abbia violato le leggi sui titoli quando ha iniziato ad accumulare azioni di Twitter all’inizio del 2022. I critici, tra cui gli azionisti di Twitter, lo hanno accusato di aver ritardato la divulgazione dei suoi acquisti di azioni oltre i 10 giorni previsti per gli investitori che raggiungono una quota del 5% nelle società pubbliche. Musk ha infine rivelato una quota del 9,2% in Twitter e successivamente ha offerto di acquisire l’intera azienda.

A luglio, Musk ha ammesso di aver frainteso i requisiti di divulgazione della SEC, affermando che “tutti gli indizi” indicavano che il suo ritardo era stato un “errore”.

Tensioni Storiche con la SEC

Questa non è la prima volta che Musk si trova in contrasto con la SEC. Lo scorso ottobre, l’agenzia ha intentato una causa dopo che Musk ha saltato un’intervista programmata presso il suo ufficio di San Francisco. Musk ha descritto le azioni della SEC come molestie attraverso citazioni, derivanti da una disputa di lunga data che include una causa del 2018 sui suoi post su Twitter riguardo alla privatizzazione di Tesla. Musk ha risolto quel caso pagando una multa di 20 milioni di dollari e accettando di far revisionare i suoi tweet dagli avvocati di Tesla prima della pubblicazione.