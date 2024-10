Microsoft annuncia nuovi aggiornamenti per Copilot, controlla qui

In una delle più grandi innovazioni, Microsoft ha annunciato entusiasmanti aggiornamenti al suo chatbot nativo, Copilot, introducendo nuove funzionalità di intelligenza artificiale (AI) che migliorano sia le capacità vocali che quelle visive.

Annunciando questi miglioramenti martedì, queste funzionalità mirano a fornire agli utenti un’interfaccia intuitiva che fornisce “risposte rapide e fluide”.

Inoltre, la funzionalità Copilot Voice è progettata per facilitare le conversazioni a mani libere, simili a Gemini Live e alla modalità vocale di Chatgpt. Inoltre, la tanto discussa funzionalità Recall è destinata a essere estesa a tutti gli utenti Windows Insider questo mese.

In un post dettagliato del blog, Microsoft ha delineato le imminenti funzionalità AI che saranno integrate nell’app Copilot per iOS, Android, il Web e l’assistente Copilot su Windows.

Inoltre, con l’introduzione di quattro opzioni vocali, gli utenti possono ora impegnarsi in un dialogo a mani libere con il chatbot di Microsoft. Questa funzionalità può essere utilizzata per sessioni di brainstorming, richieste rapide o conversazioni informali.

Inoltre, Copilot Vision ora consente al chatbot di visualizzare ciò che l’utente vede sullo schermo e supporta le query vocali relative al contenuto visualizzato. Ad esempio, gli utenti possono mostrare all’IA un’immagine di mobili e chiedere informazioni sulla tavolozza dei colori, sul materiale e altri dettagli.

Ma per garantire la privacy, questa funzionalità è un’opzione di attivazione e non funzionerà finché l’utente non la attiva esplicitamente. Anche dopo l’attivazione, attualmente funziona con una selezione limitata di siti Web e l’azienda assicura agli utenti che i dati elaborati non verranno raccolti o utilizzati per la formazione dell’IA.

Infine, la funzionalità di richiamo di Microsoft, che cattura schermate passive del laptop o del desktop di un utente per tracciare l’attività locale, è ora in fase di distribuzione a un pubblico più ampio. Questa funzionalità è disponibile per i Windows Insider che utilizzano PC Copilot+ questo mese.