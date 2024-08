Nuovo avviso per iPhone: digitare quattro semplici caratteri può causare l’arresto anomalo dei dispositivi Apple

Un bug recentemente scoperto ha sollevato preoccupazioni tra gli utenti di dispositivi Apple, poiché i ricercatori di sicurezza hanno scoperto che digitando una specifica sequenza di quattro caratteri si possono bloccare iPhone e iPad. Il bug, rivelato dal ricercatore di sicurezza web Konstantin, rappresenta un rischio particolare per i dispositivi Apple che utilizzano le versioni più recenti di iOS.

Konstantin ha condiviso i dettagli del bug in un post sui social media all’inizio di questa settimana, avvertendo gli utenti dell’impatto potenziale sui loro dispositivi. “Apparentemente, puoi far crashare abbastanza facilmente la Springboard del tuo [interfaccia utente mobile Apple] iPhone,” ha scritto, richiamando l’attenzione sulla vulnerabilità che colpisce l’interfaccia utente principale degli iPhone.

Il bug può essere attivato quando gli utenti scorrono tutte le pagine della schermata Home e inseriscono i quattro caratteri specifici—due virgolette doppie seguite da due punti doppi (“”::)—nella barra di ricerca della Libreria delle app. Una volta inseriti questi caratteri, la Springboard del dispositivo si blocca, costringendo l’iPhone a ricaricarsi e tornare alla schermata di blocco. Lo stesso risultato può verificarsi se i caratteri vengono digitati nella barra di ricerca della pagina Impostazioni.

Leggi anche: Samsung aggiunge il riconoscimento musicale a ‘Cerchio per cercare’ per una maggiore integrazione dei dispositivi

Konstantin ha emesso un chiaro avvertimento a coloro che sono tentati di provarlo: “Fallo a tuo rischio e pericolo”, ha postato sul social network Mastodon, sottolineando le potenziali conseguenze di testare il bug sul proprio dispositivo.

Non è una minaccia per la sicurezza

Nonostante la natura dirompente del bug, gli esperti hanno rassicurato gli utenti che non rappresenta un rischio per la sicurezza. Ryan Stortz, un ricercatore di sicurezza iOS che ha analizzato il bug, ha confermato che non si tratta di una vulnerabilità che potrebbe essere sfruttata per scopi dannosi. “Non è un bug di sicurezza,” ha detto Stortz a TechCrunch, un’opinione condivisa dal collega ricercatore di sicurezza iOS Patrick Wardle.

Mentre il bug provoca principalmente il crash e il ricaricamento della Springboard del dispositivo, alcuni utenti hanno segnalato che i loro schermi lampeggiano brevemente in nero prima di tornare alla schermata di blocco. In alcuni casi, il bug è stato attivato inserendo solo i primi tre caratteri della sequenza.

Il problema sembra colpire i dispositivi che eseguono l’ultima versione di iOS 17, così come quelli che stanno testando la versione beta di iOS 18. Apple non ha ancora commentato ufficialmente il bug, ma i rapporti suggeriscono che un prossimo aggiornamento di iOS, la versione 17.6.2, includerà probabilmente una correzione per affrontare il problema.