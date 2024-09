OpenAI pronto per un round di finanziamento da 6,5 ​​miliardi di dollari con potenziale ristrutturazione aziendale

OpenAI, creatrice di ChatGPT e la startup di IA più preziosa al mondo, si prepara a raccogliere 6,5 miliardi di dollari in un nuovo round di finanziamento. Tuttavia, il successo di questo round e l’incredibile valutazione di 150 miliardi di dollari dell’azienda dipenderanno da una significativa ristrutturazione aziendale, inclusa la rimozione di un tetto ai profitti che limita i rendimenti per gli investitori, secondo fonti vicine alla situazione.

Note Convertibili per Finanziare il Round

Si prevede che il finanziamento sarà sotto forma di note convertibili, che stanno generando una forte domanda da parte degli investitori. Secondo le fonti, il round potrebbe essere finalizzato entro due settimane grazie alla rapida crescita delle entrate di OpenAI. Si prevede che investitori esistenti come Thrive Capital, Khosla Ventures e Microsoft partecipino, mentre nuovi potenziali sostenitori includono Nvidia e Apple. Sequoia Capital è inoltre in trattative per tornare come investitore.

Passaggio da Non-Profit a For-Profit?

La rimozione del tetto ai profitti richiede l’approvazione del consiglio no-profit di OpenAI, che comprende figure di spicco come il CEO Sam Altman e l’imprenditore Bret Taylor, insieme ad altri sette membri. L’azienda sta anche esplorando discussioni legali sulla transizione dallo status attuale di organizzazione senza scopo di lucro a una “benefit corporation” con fini di lucro, un modello attualmente adottato da concorrenti come Anthropic e xAI.

Implicazioni per gli Investitori

Se OpenAI riuscirà a eliminare il tetto ai profitti, i primi investitori potrebbero ottenere guadagni ancora maggiori dai loro contributi iniziali. Attualmente, i rendimenti per gli investitori sono limitati a 100 volte l’investimento iniziale per coloro che hanno partecipato al primo round di finanziamento di OpenAI. Questo tetto ai profitti era parte di un modello che OpenAI ha introdotto per raccogliere oltre 10 miliardi di dollari negli ultimi anni, in gran parte grazie agli investimenti di Microsoft.

Crescita Commerciale e Cambiamento di Focus

Sebbene OpenAI sia stata fondata con l’obiettivo di sviluppare un’intelligenza artificiale generale (AGI) per il beneficio della società, ha accelerato i suoi sforzi di commercializzazione. Ora OpenAI offre servizi basati su abbonamento, inclusi ChatGPT, a consumatori e aziende, con oltre 200 milioni di utenti in tutto il mondo. Il notevole successo commerciale di ChatGPT e di altri modelli di IA ha fornito a OpenAI le risorse per continuare la sua ricerca sull’AGI, ma significa anche che l’azienda sta bilanciando tra redditività commerciale e responsabilità etica.

Valutazione Dipende dalla Ristrutturazione

La valutazione di 150 miliardi di dollari di OpenAI è contingente a una ristrutturazione aziendale di successo, inclusa la rimozione del limite di rendimento per gli investitori. Se la ristrutturazione non sarà approvata, OpenAI dovrà rinegoziare i termini del round di finanziamento e potenzialmente abbassare la sua valutazione. Il prossimo round di finanziamento dovrebbe fornire le risorse necessarie per continuare la ricerca sull’AGI, nonostante i costi elevati associati a questa ricerca.