Primate Labs svela Geekbench AI per valutare le prestazioni dell’apprendimento automatico

Primate Labs, i creatori della popolare suite di benchmarking Geekbench, hanno introdotto uno strumento all’avanguardia per valutare le capacità di apprendimento automatico: Geekbench AI. Ora disponibile per iOS, Android, Windows, macOS e Linux, questo nuovo benchmark è progettato per valutare quanto bene i dispositivi gestiscono i compiti AI del mondo reale, conferma GSM Arena.

Precedentemente noto come Geekbench ML durante la fase di anteprima, Geekbench AI è destinato a fornire uno sguardo completo sulle prestazioni dei dispositivi nel campo dell’intelligenza artificiale. Lo strumento valuta l’efficienza e la precisione di CPU, GPU e NPU (Unità di Elaborazione Neurale) misurando la loro capacità di eseguire compiti di apprendimento automatico.

Geekbench AI fornisce tre punteggi distinti per ciascun test: precisione singola, mezza precisione e quantizzata. Questi punteggi riflettono non solo la velocità con cui un dispositivo può gestire i carichi di lavoro AI, ma anche la sua precisione. Il benchmark include anche confronti di efficienza nel tempo, fornendo agli utenti un quadro dettagliato delle capacità AI del loro dispositivo, secondo GSM Arena.

Supportando una vasta gamma di framework AI, Geekbench AI è versatile su diverse piattaforme. Integra CoreML per macOS e iOS, OpenVINO per Windows e Linux, QNN per PC Arm alimentati da Snapdragon e vari framework specifici per i fornitori per i dispositivi Android. Ogni test viene eseguito almeno cinque volte per garantire che i dispositivi siano testati alle loro migliori prestazioni.

Il nuovo strumento è integrato nel browser Geekbench, permettendo confronti incrociati senza soluzione di continuità tra diversi dispositivi. Questa funzione consente agli utenti di misurare e confrontare la potenza di elaborazione AI dei loro dispositivi con quella di altri, rendendo Geekbench AI una risorsa preziosa sia per i consumatori che per gli sviluppatori.

Geekbench AI potrebbe fornire uno strumento essenziale per valutare il crescente campo dell’apprendimento automatico e dell’intelligenza artificiale su una vasta gamma di dispositivi.

(Con input ANI)