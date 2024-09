Produzione di iPhone in India: la società di investimenti Jefferies afferma che l’India raggiungerà il 25 percento delle spedizioni globali entro il 2025

La produzione di iPhone in India è aumentata da meno dell’1% nel 2017 al 10% nel 2023 grazie all’iniziativa ‘Make in India’ e allo schema di incentivi legati alla produzione (PLI). La società di investimenti globale Jefferies ha riportato che ci sono piani per portare questa percentuale al 25% delle spedizioni globali entro il 2025. L’aumento della produzione locale di Apple in India è attribuito all’introduzione dello schema PLI mobile e alla diversificazione delle catene di approvvigionamento globali.

Prossimi modelli di iPhone

Apple si sta preparando a lanciare i modelli iPhone 16 Pro e Pro Max in India dopo il loro rilascio globale lunedì. L’azienda prevede di rendere disponibili i modelli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max ‘Make in India’ immediatamente dopo il lancio.

Spostamento della produzione di iPhone fuori dalla Cina

Apple punta a produrre oltre 50 milioni di iPhone all’anno in India come parte della sua strategia per spostare parte della produzione fuori dalla Cina. Le esportazioni di iPhone dall’India hanno registrato un aumento significativo, raggiungendo 12,1 miliardi di dollari nel 2023-24, rispetto ai 6,27 miliardi di dollari del 2022-23. Complessivamente, le operazioni di Apple in India sono state valutate a 23,5 miliardi di dollari nell’ultimo anno fiscale (FY24).

Potenziale per un ulteriore valore aggiunto

Jefferies osserva che, sebbene le esportazioni di elettronica dall’India stiano crescendo rapidamente, c’è ancora il potenziale per un ulteriore valore aggiunto. Il rapporto evidenzia anche che le importazioni di elettronica sono ancora più del doppio del valore delle esportazioni, indicando significative opportunità per l’approvvigionamento locale.

Supporto del governo alla produzione

Il governo indiano fornisce supporto PLI in 14 settori per un totale di 2 lakh crore di rupie, con un’ulteriore allocazione di 70.000 crore di rupie per stimolare l’ecosistema della produzione di semiconduttori e display.

Prospettive di crescita futura

Gli esperti del settore suggeriscono che Apple continuerà a crescere fortemente in India con il rilascio della nuova serie iPhone 16. Questa crescita dovrebbe essere trainata dall’aumento della produzione locale sotto l’iniziativa ‘Make in India’ e supportata da strategie di marketing aggressive.

Prabhu Ram, vicepresidente del Gruppo di ricerca industriale di CyberMedia Research, ha indicato che i nuovi iPhone potrebbero registrare un aumento delle vendite del 30% rispetto alla generazione precedente di iPhone 15 durante il trimestre di lancio.