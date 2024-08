Spotify annuncia un aggiornamento importante per gli utenti iPhone su App Store di Apple: tutti i dettagli

Spotify è pronta a lanciare un aggiornamento significativo della sua app per gli utenti iPhone nell’Unione Europea mercoledì, affrontando un problema di lunga data includendo i prezzi per i suoi vari piani e servizi. Questo passo arriva dopo un precedente rifiuto da parte di Apple, che aveva opposto resistenza al tentativo di Spotify di fornire queste informazioni a causa di nuovi termini introdotti per le app di streaming musicale.

Il conflitto ruotava attorno al Music Streaming Services Entitlement di Apple, un insieme di termini che regolano come le app di streaming all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) informano gli utenti sulle opzioni di acquisto alternative. Il primo rifiuto di Spotify di accettare questi termini portò al rifiuto dell’aggiornamento da parte di Apple.

Ora, Spotify ha accettato di conformarsi ai termini di Apple ma non includerà un link esterno per acquisti diretti nella sua app iOS. Questa decisione è volta ad evitare la commissione che Apple addebiterebbe su tali transazioni.

In una dichiarazione, Spotify ha descritto l’aggiornamento come un passo avanti ma lo ha criticato come “solo un piccolo passo” negli sforzi più ampi per soddisfare le aspettative dei consumatori. L’azienda ha sottolineato che gli utenti iPhone dovrebbero avere accesso alle esperienze di prodotto dirette che si aspettano nelle loro app.

All’inizio di quest’anno, Apple ha modificato le sue politiche per consentire alle app di streaming musicale nell’UE di comunicare meglio con gli utenti, a seguito di una pesante multa di Bruxelles. Ad aprile, la Commissione Europea ha imposto una multa di 1,84 miliardi di euro (2 miliardi di dollari) ad Apple per presunti ostacoli alla concorrenza.