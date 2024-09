Volkswagen Chiuderà Stabilimenti in Germania di Fronte alle Sfide Crescenti?

Il direttore finanziario di Volkswagen, Arno Antlitz, aveva inizialmente stimato che l’azienda avesse due o tre anni per affrontare le sue crescenti sfide. Questa settimana, Antlitz ha anticipato il cronoprogramma di un anno, un movimento che ha scosso l’industria automobilistica globale. Per la prima volta, ha suggerito che Volkswagen potrebbe dover considerare la chiusura di stabilimenti in Germania, intensificando l’urgenza della situazione.

Sfide Crescienti e Misure di Riduzione dei Costi

Volkswagen sta affrontando una serie di problemi complessi che sono peggiorati recentemente. L’azienda sta lottando con un mercato in declino in Cina e una transizione ai veicoli elettrici più lenta del previsto.

Un problema critico è la possibilità che i concorrenti asiatici, come BYD, Chery e Leapmotor, aumentino la loro produzione in Europa se Bruxelles imporrà dazi sostanziali sui veicoli elettrici cinesi. In risposta alla crescente concorrenza, Volkswagen ha abbassato i prezzi delle sue auto a marchio VW, una strategia che ha drenato centinaia di milioni di euro dai profitti dell’azienda, secondo Daniela Cavallo, capo del comitato di fabbrica.

Questi sconti più profondi del previsto hanno portato la dirigenza di Volkswagen a chiedersi se l’alta struttura dei costi in Germania stia compromettendo la sua capacità di competere con rivali più agili. Una fonte all’interno dell’azienda, che ha chiesto di rimanere anonima per via della natura sensibile della questione, ha rivelato che i costi aggiuntivi stanno minando gli sforzi di Volkswagen per raggiungere l’obiettivo di ridurre le spese di oltre 10 miliardi di euro (11 miliardi di dollari) entro il 2026.

Pressioni sui Margini e Pressione Competitiva

L’impatto finanziario è stato significativo. Il margine di profitto di Volkswagen per il suo marchio di auto passeggeri è crollato allo 0,9% nel secondo trimestre, rispetto al 4% del primo trimestre. Al contrario, Renault e Stellantis, principali concorrenti europei, hanno riportato margini dell’8,1% e del 10%, rispettivamente, per il primo semestre dell’anno.

Questi margini in calo hanno sollevato preoccupazioni sulla capacità di Volkswagen di rimanere competitiva, specialmente mentre i produttori cinesi aumentano la loro presenza nel mercato europeo. Il mercato automobilistico europeo è diminuito del 13%, circa due milioni di veicoli, rispetto a prima della pandemia, mettendo ulteriore pressione sui produttori per mantenere la loro quota di mercato, come osservato dal CFO Antlitz.

L’analista di DZ Bank, Michael Punzet, si aspetta che Volkswagen riveda al ribasso il suo obiettivo di margine annuale quando pubblicherà i risultati del terzo trimestre. L’obiettivo era già stato modificato a 6,5-7,0% a luglio a causa di preoccupazioni su una possibile chiusura di stabilimenti a Bruxelles, che riguarda il suo marchio di lusso, Audi.

Adattamento a un Mercato Ristretto

Con la domanda di veicoli in contrazione, l’accento è stato posto sul controllo dei costi di produzione. Philippe Houchois, analista di Jefferies, ha commentato: “L’idea di uscire dal problema attraverso la crescita non è più praticabile. Le aziende stanno perdendo quote di mercato e sono necessari aggiustamenti.” Antlitz ha sottolineato che il marchio VW, responsabile per oltre la metà della produzione del gruppo l’anno scorso, sta spendendo più di quanto guadagna. Ha avvertito che questa tendenza non può continuare se l’azienda vuole avere successo.

Il flusso di cassa automobilistico di Volkswagen, un indicatore chiave della salute operativa, è diventato negativo nella prima metà del 2024, con un deficit di 100 milioni di euro rispetto a un surplus di 2,5 miliardi di euro nello stesso periodo dell’anno precedente.

Pressioni Finanziarie e Competitive

I profitti di Volkswagen in Cina, il suo mercato più grande, sono quasi dimezzati nell’ultimo decennio, scendendo a 2,6 miliardi di euro nel 2023. Si prevede che aumenteranno leggermente a circa 3 miliardi di euro entro il 2030. A peggiorare la situazione ci sono i costi energetici e del lavoro elevati in Germania, tra i più alti in Europa, che esercitano una pressione aggiuntiva sull’azienda. Gli analisti di Citi hanno sottolineato che “la crescente concorrenza da rivali a basso costo, l’aumento dei prezzi dell’energia e gli alti costi del lavoro presentano una prospettiva difficile per i marchi di massa europei.”

Mentre Volkswagen affronta queste sfide multifaccettate, il cammino da seguire richiederà aggiustamenti strategici e una significativa gestione dei costi per rimanere competitiva in un panorama automobilistico in rapido cambiamento.