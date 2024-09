X si espande sugli schermi TV con la nuova app: cosa devi sapere

X, il Twitter rinominato, fa il suo debutto sugli schermi televisivi, portando la sua piattaforma di social media nel tuo soggiorno attraverso una nuova app TV. La versione beta dell’app X TV è ora disponibile per alcune smart TV selezionate.

Lancio dell’App X TV su Dispositivi Selezionati

In un’importante mossa per ampliare la propria portata, X ha annunciato il rilascio della versione beta della propria app TV. Questa nuova app è progettata per integrare le funzionalità di social media di X con la visione televisiva e attualmente è disponibile per gli utenti di Android TV. In particolare, l’app è accessibile su dispositivi LG, Amazon Fire TV e Google TV. Tuttavia, il lancio avviene in modo scaglionato, con LG che riceverà l’app il 29 agosto e Amazon che mostra la disponibilità dell’app da fine luglio.

Elon Musk ha confermato il lancio tramite X, segnando un cambiamento significativo nel modo in cui gli utenti possono interagire con la piattaforma. Anche se le date di rilascio esatte per altri dispositivi non sono ancora confermate, ci si aspetta che l’app diventi disponibile su altre piattaforme nel tempo.

Caratteristiche dell’App X TV

L’app X TV è più di una semplice piattaforma di social media; punta a offrire un servizio di streaming completo. Secondo la sua descrizione su Google Play, l’app è posizionata come un servizio di streaming OTT, offrendo una varietà di opzioni di visione per gli abbonati ai servizi Internet X-Stream. Ecco cosa possono aspettarsi gli utenti:

Replay TV: Questa funzione consente agli utenti di recuperare programmi persi, poiché X-Stream Services memorizza fino a 72 ore di programmazione nel cloud. Gli utenti possono accedere ai loro programmi preferiti in qualsiasi momento. Startover TV: Con Startover TV, gli utenti possono iniziare a guardare film o programmi dall’inizio, anche se si uniscono a metà strada. DVR Cloud Gratuito: L’app offre spazio di archiviazione gratuito per fino a 100 ore di registrazioni DVR, con opzioni per spazio di archiviazione aggiuntivo se necessario. Come Accedere e Utilizzare l’App X TV

Per utilizzare l’app X TV, gli utenti devono avere un account X. L’app è attualmente disponibile solo per smart TV Android, e gli utenti possono trovarla e installarla cercando “X TV” sui loro dispositivi. I dettagli riguardanti i piani di abbonamento e i prezzi non sono ancora stati divulgati e si prevede che saranno rivelati più vicino al lancio ufficiale.

Impatto sul Mercato dello Streaming

L’introduzione dell’app X TV rappresenta una nuova via per il consumo dei contenuti, potenzialmente modificando il panorama dei servizi di streaming. Poiché X si avventura nelle interfacce TV, altre piattaforme OTT e applicazioni di streaming video, come YouTube, potrebbero affrontare una concorrenza crescente.

L’espansione di X nello spazio TV sottolinea le ambizioni crescenti della piattaforma e il suo sforzo di integrarsi più profondamente nella vita quotidiana degli utenti, offrendo una combinazione di social media ed esperienze di visione televisiva tradizionale.