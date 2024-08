La “bambola infestata” più famosa del Regno Unito ha aggredito 17 uomini, afferma un investigatore del paranormale

A dimostrazione della verità della frase “l’inferno non ha furia come una donna disprezzata”, è venuto alla ribalta un fenomeno orribile. Di recente, una bambola antica, che sarebbe abitata dallo spirito di una sposa respinta di nome Elizabeth, è stata al centro di vari eventi paranormali presso l’Haunted Objects Museum di Rotherham, nel South Yorkshire.

Conosciuta come la bambola “più infestata” al mondo, si dice che la bambola abbia aggredito almeno 17 uomini, alcuni dei quali hanno riportato ferite fisiche. Riporta il New York Post.

Ma la domanda è: come l’investigatore del paranormale e proprietario del museo Lee Steer è venuto a conoscenza di questa bambola? Beh, la risposta sta nello shopping online.

Dopo aver appreso della presunta animosità della bambola verso gli uomini, Steer l’ha acquistata per £ 866 su eBay. Durante un’indagine nella “stanza delle bambole da sposa” del museo, Steer ha avvertito una sensazione di bruciore al collo e in seguito ha trovato dei graffi sulla schiena che, secondo i testimoni, assomigliavano a un pentagramma.

In seguito, parlando con un’agenzia di stampa, Steer ha affermato: “Sembra che la bambola nutra un odio per gli uomini… Ci sono state ben più di 15 persone che sono venute da me per dirmi di essere state graffiate. Ha attaccato tutti gli uomini e mai una donna”.

Azioni inquietanti della bambola infestata

Sorprendentemente, la bambola non si limita solo ad azioni inquietanti. Secondo Steer, la bambola ha attivato allarmi antincendio, spostato oggetti nella stanza e causato interruzioni elettroniche nelle registrazioni video.

In un’indagine paranormale, una bottiglia di profumo sarebbe stata lanciata attraverso la stanza e le parole “sposa” e “infestazione” sono apparse misteriosamente nel filmato.

Oltre a Lee Steer, anche un altro investigatore paranormale Jon-Paul Kenny ha avuto un’esperienza simile e inquietante con la bambola. Durante una sessione live su TikTok al museo, He ha riferito di aver sentito qualcuno tirare la maglietta, come se qualcuno lo avesse afferrato da dietro, nonostante fosse solo nella stanza, insieme alla sua ragazza e alla bambola.