Le donne celebrano Raksha Bandhan legando rakhis agli alberi e offrendo fertilizzanti al posto dei dolci

Iniziativa unica per promuovere la consapevolezza ambientale, le donne di Shahjahanpur, Uttar Pradesh, hanno avviato una campagna in cui legano rakhis agli alberi e offrono fertilizzanti invece dei dolci. Questo sforzo, che è in linea con lo spirito di Raksha Bandhan, mira a simboleggiare la protezione e la cura dell’ambiente.

La campagna è guidata da un gruppo di donne che fanno parte di un gruppo WhatsApp chiamato ‘VIP’. Questo gruppo, gestito da un comitato, ha organizzato attività focalizzate sulla conservazione ambientale. Con l’avvicinarsi di Raksha Bandhan, le donne hanno deciso di estendere il simbolismo del festival di cura e protezione alla natura.

Neetu Gupta, presidente del comitato, ha spiegato la motivazione dietro l’iniziativa. “Raksha Bandhan rappresenta tradizionalmente il legame di cura tra fratelli e sorelle. Volevamo estendere questo sentimento al nostro ambiente, incoraggiando le persone a prendere misure attive per preservarlo,” ha detto.

Dal giovedì scorso, i membri del gruppo hanno legato rakhis agli alberi, applicato il tilak e annaffiato gli alberi con terra miscelata con fertilizzanti come gesto simbolico, sostituendo i tradizionali dolci offerti durante il festival.

La campagna si allinea anche con la missione più ampia del gruppo di affrontare il cambiamento climatico. “In vista della crescente crisi climatica, riteniamo che il modo più efficace per proteggere il nostro ambiente sia attraverso la piantagione su larga scala di alberi. Quest’anno, il nostro obiettivo è piantare 100.000 alberi,” ha aggiunto Gupta. Finora, il gruppo ha legato con successo rakhis a circa 1.000 alberi.

Il Commissario Municipale Vipin Kumar Mishra ha lodato l’iniziativa, sottolineando la necessità di trasformarla in un movimento più ampio per avere un impatto significativo sulla conservazione ambientale.