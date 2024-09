Sull’Orlo del Baratro: Come il Metano Minaccia il Nostro Clima e Cosa Stiamo Facendo al Riguardo

Siamo sull’orlo del cambiamento climatico, con il pianeta che si sta riscaldando ogni anno, superando la soglia di aumento della temperatura stabilita dall’Accordo di Parigi, che era quella di mantenere l’aumento delle temperature “ben al di sotto” di 2°C rispetto ai livelli pre-industriali.

Questo aumento della temperatura avrà un impatto catastrofico sul pianeta e provocherà anomalie nelle condizioni meteorologiche, con un significativo innalzamento del livello del mare e, allo stesso tempo, gravi siccità in altre aree.

La domanda è cosa c’è nel cuore di questo problema. La risposta semplice è la cattura di calore, dovuta a varie ragioni, che siano le emissioni di gas serra o le giungle di cemento che abbiamo costruito per noi stessi e che hanno impattato il bilancio del calore del pianeta.

La minaccia più immediata per il nostro ecosistema è rappresentata da qualcosa di incolore e inodore che ha la capacità di trattenere enormi quantità di calore nell’atmosfera: il metano, o CH4.

Sebbene l’attenzione sia sulle emissioni di carbonio, il fatto interessante è che il metano trattiene quasi 84 volte più calore rispetto al CO2, e la principale fonte sono le emissioni di combustibili fossili. L’unica differenza è che il metano svanisce dall’atmosfera in circa un decennio, mentre il carbonio impiega secoli per seguire lo stesso processo. Pertanto, il carbonio è ancora il principale contributore al riscaldamento del pianeta, ma il metano, anche con la sua vita breve, può avere un impatto catastrofico, essendo responsabile di quasi un terzo del riscaldamento globale causato dalla rivoluzione industriale.

Principali fonti di emissioni di metano

Il metano può provenire effettivamente da fonti naturali, come le paludi, che includono il permafrost. Il permafrost è terreno congelato che conserva il carbonio delle piante e degli animali decomposti risalenti a centinaia di migliaia di anni fa.

Man mano che le temperature globali aumentano a causa dei cambiamenti climatici, questo permafrost inizia a scongelarsi. Questo processo rilascia il carbonio immagazzinato nel ghiaccio, principalmente come CO2 e metano.

Tuttavia, le attività umane contribuiscono al 60% delle emissioni di metano nell’atmosfera. Questo include metano da fonti agricole – come i rutti, le flatulenze e i fertilizzanti di letame delle mucche – nonché dalla decomposizione dei rifiuti nelle discariche e dalle emissioni del settore energetico.

Come viene liberato il metano nella produzione di energia?

La maggior parte dell’energia consumata da noi è sotto forma di petrolio e gas, e queste sono le principali fonti di emissioni di metano nel settore energetico. Questo gas serra fuoriesce durante il processo di produzione, stoccaggio e trasporto, e la maggior parte di queste emissioni avviene inavvertitamente a causa di attrezzature difettose e perdite.

Inoltre, il metano può anche fuoriuscire nell’ambiente quando le compagnie petrolifere perforano per estrarre petrolio e, a volte, trovano anche gas naturale. Per liberarsi di questo gas extra, hanno due opzioni principali:

Flaring (bruciatura del gas): È come accendere le bolle in fiamme. Il gas viene bruciato, trasformandosi in un altro gas chiamato CO2. Questo CO2 entra nell’atmosfera, ma a volte una parte del gas originale può ancora sfuggire.

Venting (ventilazione): È come lasciare uscire alcune bolle nell’aria senza farle scoppiare. Il gas viene rilasciato direttamente nell’atmosfera. Questo può succedere perché elaborare o spostare il gas può essere costoso o complicato, o a volte è fatto per mantenere tutto sicuro e prevenire l’accumulo eccessivo di pressione.

Come possiamo monitorare queste emissioni?

A volte la soluzione sta nelle cose semplici; le compagnie petrolifere e del gas possono ridurre facilmente le loro emissioni del 75% semplicemente riparando le perdite e facendo una semplice tubazione, secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA).

Inoltre, l’Unione Europea ha promulgato leggi che ora richiedono a tali aziende di monitorare le loro emissioni di metano seguendo misure routinarie per ridurre le perdite, e hanno anche fissato un termine di 15 giorni per risolvere il problema.

La nuova regolamentazione ha imposto limiti severi alla combustione e al rilascio. Le aziende possono ventilare il gas solo se c’è un grave problema di sicurezza. La combustione, in cui il gas viene bruciato, è permessa solo se non è possibile pompare il gas di nuovo nel terreno o spostarlo in un’altra posizione.