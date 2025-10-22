BRIEF-Unite Strikes To Hit Bae Factories In Pay Row

Oct 22 (Reuters) – UK's UNITE: * UNITE: STRIKES TO HIT BAE FACTORIES IN PAY ROW * UNITE:UNITE MEMBERS AT BAE WARTON, SAMLESBURY SITES TO CEASE WORKING OVERTIME,TRAVEL OFF-SITE, CEASE ADDITIONAL TRAINING,WITHDRAW FROM VOLUNTARY ROLES * UNITE: MEMBERS IN FOUR SECTIONS WILL TAKE THEIR FIRST PHASE OF STRIKE ACTION FROM 5-25 NOVEMBER – WEBSITE * UNITE: STRIKES WILL HIT BAE SYSTEMS AS WORKERS AT TWO SITES IN LANCASHIRE WILL TAKE ACTION DUE TO A LOW PAY OFFER
