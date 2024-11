« Tirez sur Mamata Banerjee comme Indira Gandhi » : un étudiant du Bengale arrêté pour incitation à la violence contre CM

La police de Calcutta a arrêté un étudiant de deuxième année de BCom pour avoir publié du contenu provocateur sur les réseaux sociaux incitant à la violence contre la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee. Sharma, qui dirigeait le compte Instagram « ki***social », est accusée d’avoir encouragé une tentative d’assassinat contre le ministre en chef, évoquant l’assassinat de l’ancienne Première ministre Indira Gandhi.

Le message controversé, qui disait : « Tirez sur Mamata Banerjee comme Indira Gandhi. Si vous ne pouvez pas le faire, je ne vous décevrais pas », a été signalé par plusieurs partisans du Congrès de Trinamool, déclenchant une enquête policière. Le message aurait également révélé l’identité et la photographie d’un médecin stagiaire de troisième cycle de 31 ans qui a été brutalement violé et assassiné au RG Kar Medical College and Hospital de Calcutta le 9 août.

Dans un communiqué, la police de Calcutta a condamné ces publications, déclarant : « Une plainte a été reçue concernant l’identifiant Instagram « kirtisocial », qui contenait des éléments offensants liés au récent incident de l’hôpital RG Kar. Les publications incluaient la photo et l’identité de la victime, ainsi que menaces de mort contre la ministre en chef Mamata Banerjee. Ces commentaires sont profondément provocateurs et pourraient inciter à des troubles sociaux et encourager la haine communautaire.

L’arrestation intervient dans le cadre d’une répression plus large contre les publications sur les réseaux sociaux liées à l’horrible affaire de viol et de meurtre. La police de Calcutta a également convoqué le député de Trinamool Sukhendu Sekhar Ray, l’ancien député du BJP Locket Chatterjee et plusieurs médecins pour avoir prétendument répandu des rumeurs et révélé l’identité de la victime.

Cette affaire souligne l’escalade des tensions entourant les incidents très médiatisés au Bengale occidental et les efforts des autorités pour gérer les contenus incendiaires sur les réseaux sociaux.