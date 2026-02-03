Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Udaipur Wedding Preps Begin? Check Marriage Date, Venue, Reception Details Inside- Watch Grand Set Up
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding: Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda were reportedly tying the knot on February 2, 2026, but those reports were later shut down. Neither the actors nor their teams confirmed the speculation, and subsequent clarifications dismissed the claims as unverified. Though there is a new Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda wedding date revealed, with the plans for a low-key palace marriage in Udapiur, Rajasthan. Check Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda wedding date, venue, who are going to attend, reception, and more.
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding Date
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda are reportedly tying the knot on February 26, 2026. The couple is anticipated to take a break from their overloaded work schedule for the grand wedding.
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding Venue
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda are said to have held a private engagement ceremony in October last year at Vijay’s residence in Hyderabad. Now, a circulating video suggests that wedding preparations have already begun at a heritage property in Udaipur.
Who Are going to Attend Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding?
According to reports, Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda have set a limited guest list, including Sandeep Vanga and a few actors and filmmakers Vijay has worked with.
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding Reception
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda are going to hold a lavish wedding reception in Hyderabad. The grand reception will be attended by their close friends and family members.
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Engagement
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda got engaged in a private ceremony at Vijay’s Hyderabad residence during the first week of October 25. The intimate event was attended only by close family members.