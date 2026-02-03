LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
bullish market donald trump india-us Epstein files 33-carat diamond ring epstein files latest bullish market donald trump india-us Epstein files 33-carat diamond ring epstein files latest bullish market donald trump india-us Epstein files 33-carat diamond ring epstein files latest bullish market donald trump india-us Epstein files 33-carat diamond ring epstein files latest
LIVE TV
TRENDING |
bullish market donald trump india-us Epstein files 33-carat diamond ring epstein files latest bullish market donald trump india-us Epstein files 33-carat diamond ring epstein files latest bullish market donald trump india-us Epstein files 33-carat diamond ring epstein files latest bullish market donald trump india-us Epstein files 33-carat diamond ring epstein files latest
LIVE TV
  • Home>
  • Photos»
  • Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Udaipur Wedding Preps Begin? Check Marriage Date, Venue, Reception Details Inside- Watch Grand Set Up

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Udaipur Wedding Preps Begin? Check Marriage Date, Venue, Reception Details Inside- Watch Grand Set Up

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding: Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda were reportedly tying the knot on February 2, 2026, but those reports were later shut down. Neither the actors nor their teams confirmed the speculation, and subsequent clarifications dismissed the claims as unverified. Though there is a new Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda wedding date revealed, with the plans for a low-key palace marriage in Udapiur, Rajasthan. Check Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda wedding date, venue, who are going to attend, reception, and more. 

Published By: Published: February 3, 2026 09:16:42 IST
Follow us on
Google News
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding Date
1/5
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding Date

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda are reportedly tying the knot on February 26, 2026. The couple is anticipated to take a break from their overloaded work schedule for the grand wedding.

You Might Be Interested In
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding Venue
2/5

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding Venue

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda are said to have held a private engagement ceremony in October last year at Vijay’s residence in Hyderabad. Now, a circulating video suggests that wedding preparations have already begun at a heritage property in Udaipur.

Who Are going to Attend Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding?
3/5

Who Are going to Attend Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding?

According to reports, Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda have set a limited guest list, including Sandeep Vanga and a few actors and filmmakers Vijay has worked with.

You Might Be Interested In
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding Reception
4/5

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Wedding Reception

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda are going to hold a lavish wedding reception in Hyderabad. The grand reception will be attended by their close friends and family members.

You Might Be Interested In
Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Engagement
5/5

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Engagement

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda got engaged in a private ceremony at Vijay’s Hyderabad residence during the first week of October 25. The intimate event was attended only by close family members.

Tags:

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

QUICK LINKS