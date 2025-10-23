BRIEF-Softbank Group Corp To Issue 750 Million Euro In Euro-Denominated Hybrid Notes

Oct 23 (Reuters) – SoftBank Group Corp: * SOFTBANK GROUP CORP – ISSUANCE OF FOREIGN CURRENCY-DENOMINATED HYBRID NOTES * SOFTBANK GROUP CORP: ISSUANCE OF FOREIGN CURRENCY-DENOMINATED HYBRID NOTES * SOFTBANK GROUP CORP: TO ISSUE $2 BILLION IN USD-DENOMINATED HYBRID NOTES * SOFTBANK GROUP CORP: TO ISSUE 750 MILLION EURO IN EURO-DENOMINATED HYBRID NOTES Further company coverage:
