Thaai Kizhavi OTT Release Date & Streaming Platform Revealed: When and Where to Watch Radhika Sarathkumar’s Tamil Drama Online, Cast and Story Details Inside
Thaai Kizhavi OTT Release Date: Radhika Sarathkumar returns in a powerful rural avatar that has already sparked curiosity among fans. Thaai Kizhavi promises emotional drama and unexpected humor in one compelling story. From confirmed OTT release date to movie review, here’s everything you need to know about the film Thaai Kizhavi.
Thaai Kizhavi OTT Release Date
Thaai Kizhavi hit Tamil rural comedy drama will start streaming 10 April 2026.
OTT Platform
The film will be streaming on JioHotstar. It is expected to be available in multiple languages including Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, and Hindi.
Thaai Kizhavi Cast
Main cast:
Radikaa Sarathkumar
Singam Puli
Arul Doss
Bala Saravanan
Munishkanth
Ilavarasu
George Maryan
Muthukumar
Raichal Rabecca
Thaai Kizhavi Story
The film revolves around a fearless elderly woman in a rural village whose personality intimidates locals. It portrays village life, family dynamics, customs, and conflicts. The narrative blends comedy, drama, and emotional moments. The story highlights rural values and strong women characters.
