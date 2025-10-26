LIVE TV
Bundesliga Top Scorers

Bundesliga Top Scorers

Written By: NewsX Syndication
Published: October 26, 2025 22:10:38 IST

Bundesliga Top Scorers

Oct 26 (OPTA) – Top Scorers in the Bundesliga on Sunday 1 H. Kane (Bayern München) 12 2 J. Burkardt (Eintracht Frankfurt) 6 3 F. Asllani (Hoffenheim) 5 C. Baumgartner (RasenBallsport Leipzig) L. Díaz (Bayern München) C. Uzun (Eintracht Frankfurt) 7 I. Ansah (1. Union Berlin) 4 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) S. Guirassy (Borussia Dortmund) M. Olise (Bayern München) 11 O. Burke (1. Union Berlin) 3 Rômulo (RasenBallsport Leipzig) E. Demirović (VfB Stuttgart 1893) S. El Mala (1. Köln) S. Gnabry (Bayern München) V. Grifo (Freiburg) A. Hountondji (St. Pauli) J. Kamiński (1. Köln) A. Kramarić (Hoffenheim) T. Lemperle (Hoffenheim) R. Philippe (Hamburg) E. Poku (Bayer Leverkusen) P. Schick (Bayer Leverkusen) H. Tabaković (Borussia Mönchengladbach)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 26, 2025 10:10 PM IST
