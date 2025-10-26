Bundesliga Top Scorers

Oct 26 (OPTA) – Top Scorers in the Bundesliga on Sunday 1 H. Kane (Bayern München) 12 2 J. Burkardt (Eintracht Frankfurt) 6 3 F. Asllani (Hoffenheim) 5 C. Baumgartner (RasenBallsport Leipzig) L. Díaz (Bayern München) C. Uzun (Eintracht Frankfurt) 7 I. Ansah (1. Union Berlin) 4 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) S. Guirassy (Borussia Dortmund) M. Olise (Bayern München) 11 O. Burke (1. Union Berlin) 3 Rômulo (RasenBallsport Leipzig) E. Demirović (VfB Stuttgart 1893) S. El Mala (1. Köln) S. Gnabry (Bayern München) V. Grifo (Freiburg) A. Hountondji (St. Pauli) J. Kamiński (1. Köln) A. Kramarić (Hoffenheim) T. Lemperle (Hoffenheim) R. Philippe (Hamburg) E. Poku (Bayer Leverkusen) P. Schick (Bayer Leverkusen) H. Tabaković (Borussia Mönchengladbach)
