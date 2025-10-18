LIVE TV
Home > World > UPDATE 5-Ranji Trophy Scoreboard

Written By: NewsX Syndication
Published: October 18, 2025 17:22:20 IST

Oct 18 (OPTA) – Scoreboard at close of play on the fourth day of between Madhya Pradesh and Punjab on Saturday at Indore, India Match Drawn Punjab 1st innings Jaskaranvir Singh Paul c Yash Dubey b Saransh Jain 15 Prabhsimran Singh c Yash Dubey b Saransh Jain 4 Uday Saharan b Kumar Kartikeya 75 Anmolpreet Singh c Yash Dubey b Saransh Jain 0 Naman Dhir lbw Aryan Pandey 39 Nehal Wadhera c Rajat Patidar b Saransh Jain 23 Salil Arora b Arshad Khan 13 Krish Bhagat Not Out 39 Prerit Dutta Run Out Arshad Khan 2 Gurnoor Singh Brar c Himanshu Mantri b Saransh Jain 19 Raghu Sharma lbw Saransh Jain 0 Extras 0b 3lb 0nb 0pen 0w 3 Total (84.3 overs) 232 all out Fall of Wickets : 1-5 Singh, 2-22 Paul, 3-22 Singh, 4-88 Dhir, 5-128 Wadhera, 6-155 Arora, 7-185 Saharan, 8-188 Dutta, 9-228 Brar, 10-232 Sharma Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kumar Kartikeya 23 4 48 1 2.09 Aryan Pandey 14 4 48 1 3.43 Saransh Jain 31.3 8 75 6 2.38 Venkatesh Iyer 3 0 12 0 4.00 Arshad Khan 11 2 33 1 3.00 Sagar Solanki 2 0 13 0 6.50 ………………………………………………………. Madhya Pradesh 1st innings Harsh Gawli st Salil Arora b Prerit Dutta 8 Yash Dubey lbw Naman Dhir 23 Himanshu Mantri c Prabhsimran Singh b Naman Dhir 40 Shubham Sharma c Jaskaranvir Singh Paul b Naman Dhir 41 Rajat Patidar Not Out 205 Venkatesh Iyer c Uday Saharan b Prerit Dutta 73 Kumar Kartikeya b Prerit Dutta 0 Saransh Jain c Salil Arora b Prerit Dutta 30 Sagar Solanki b Nehal Wadhera 26 Arshad Khan Not Out 60 Extras 0b 6lb 7nb 0pen 0w 13 Total (146.0 overs) 519 decl Fall of Wickets : 1-34 Gawli, 2-50 Dubey, 3-98 Mantri, 4-155 Sharma, 5-302 Iyer, 6-302 Singh, 7-371 Jain, 8-424 Solanki Did Not Bat : Pandey Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Gurnoor Singh Brar 20 2 75 0 3.75 2nb Naman Dhir 41 3 110 3 2.68 Prerit Dutta 39 3 145 4 3.72 1nb Raghu Sharma 37 2 139 0 3.76 4nb Krish Bhagat 5 0 32 0 6.40 Uday Saharan 1 0 4 0 4.00 Nehal Wadhera 3 0 8 1 2.67 ………………………………………………………. Punjab 2nd innings Jaskaranvir Singh Paul lbw Shubham Sharma 28 Prabhsimran Singh lbw Kumar Kartikeya 21 Uday Saharan c Harsh Gawli b Shubham Sharma 36 Anmolpreet Singh c Rajat Patidar b Kumar Kartikeya 18 Naman Dhir b Shubham Sharma 19 Nehal Wadhera Not Out 5 Salil Arora Not Out 0 Extras 12b 4lb 0nb 0pen 0w 16 Total (63.2 overs) 143-5 Fall of Wickets : 1-44 Singh, 2-71 Paul, 3-104 Singh, 4-126 Saharan, 5-143 Dhir Did Not Bat : Bhagat, Sharma, Dutta, Brar Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Saransh Jain 16 6 23 0 1.44 Aryan Pandey 3 0 7 0 2.33 Kumar Kartikeya 19.2 9 33 2 1.71 Sagar Solanki 14 3 43 0 3.07 Shubham Sharma 9 1 20 3 2.22 Arshad Khan 2 1 1 0 0.50 …………………………….. Umpire Vinod Seshan Umpire Abhijit Bhattacharya Match Referee Mithun Beerala

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 18, 2025 5:22 PM IST
