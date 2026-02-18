LIVE | IND vs NED Live Score T20 World Cup 2026 Today Match Updates: Suryakumar Yadav Out, Netherlands Hurt India With Regular Strikes; Hardik Pandya Key For Hosts | IND 113/4 in 13 Overs vs NED

IND vs NED Live Score T20 World Cup 2026 Match Today: Catch all the latest score, updates and ball-by-by commentary of India vs Netherlands match of the ICC Men’s T20 World Cup 2026 in Ahmedabad here on NewsX. You can watch live streaming of IND vs NED T20 on OTT platform and mobile app Jio Hotstar.

IND vs NED, T20 World Cup 2026 Live Score and Updates: Captain Suryakumar Yadav (34) becomes the latest casualty as Netherlands continue to hurt India with regular strikes in the ongoing T20 World Cup 2026 match in Ahmedabad on Wednesday. Earlier, Abhishek Sharma registered his third duck of the tournament as he failed to open his account in the ongoing T20 World Cup 2026. Kyle Klein delivered a disciplined 10th over, conceding only singles as Suryakumar Yadav and Shivam Dube focused on rotating strike. The squeeze intensified in the 11th over when Aryan Dutt completed an excellent spell, allowing just two runs while repeatedly troubling Dube with sharp sliders and nearly trapping him lbw on more than one occasion.

Relief finally came in the 12th over as India injected some momentum through Suryakumar, who broke the shackles with a towering six off Bas de Leede. A couple of wides along with steady singles helped ease the pressure and push the scoring rate up slightly. By the end of 12 overs, India had moved to 89/3, with Suryakumar beginning to shift gears while Dube continued to play a supporting role at the other end.