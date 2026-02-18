LIVE TV
LIVE | IND vs NED Live Score T20 World Cup 2026 Today Match Updates: Suryakumar Yadav Out, Netherlands Hurt India With Regular Strikes; Hardik Pandya Key For Hosts | IND 113/4 in 13 Overs vs NED

🕒 Updated: February 18, 2026 20:26:25 IST
✍️ Written by: Debayan Bhattacharyya

IND vs NED Live Score T20 World Cup 2026 Match Today: Catch all the latest score, updates and ball-by-by commentary of India vs Netherlands match of the ICC Men’s T20 World Cup 2026 in Ahmedabad here on NewsX. You can watch live streaming of IND vs NED T20 on OTT platform and mobile app Jio Hotstar.

IND vs NED T20 Live Score T20 World Cup 2026 Today Match Updates On NewsX | Image Credit: X/BCCI

IND vs NED, T20 World Cup 2026 Live Score and Updates: Captain Suryakumar Yadav (34) becomes the latest casualty as Netherlands continue to hurt India with regular strikes in the ongoing T20 World Cup 2026 match in Ahmedabad on Wednesday. Earlier, Abhishek Sharma registered his third duck of the tournament as he failed to open his account in the ongoing T20 World Cup 2026. Kyle Klein delivered a disciplined 10th over, conceding only singles as Suryakumar Yadav and Shivam Dube focused on rotating strike. The squeeze intensified in the 11th over when Aryan Dutt completed an excellent spell, allowing just two runs while repeatedly troubling Dube with sharp sliders and nearly trapping him lbw on more than one occasion.

Relief finally came in the 12th over as India injected some momentum through Suryakumar, who broke the shackles with a towering six off Bas de Leede. A couple of wides along with steady singles helped ease the pressure and push the scoring rate up slightly. By the end of 12 overs, India had moved to 89/3, with Suryakumar beginning to shift gears while Dube continued to play a supporting role at the other end.

IND vs NED XI

Netherlands (Playing XI): Michael Levitt, Max O’Dowd, Bas de Leede, Colin Ackermann, Scott Edwards(w/c), Zach Lion-Cachet, Noah Croes, Roelof van der Merwe, Logan van Beek, Aryan Dutt, Kyle Klein
India (Playing XI): Ishan Kishan(w), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Suryakumar Yadav(c), Hardik Pandya, Shivam Dube, Rinku Singh, Washington Sundar, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah

IND vs NED Squads

Netherlands Squad: Michael Levitt, Max O’Dowd, Bas de Leede, Colin Ackermann, Scott Edwards(w/c), Zach Lion-Cachet, Roelof van der Merwe, Logan van Beek, Aryan Dutt, Kyle Klein, Fred Klaassen, Noah Croes, Saqib Zulfiqar, Paul van Meekeren, Timm van der Gugten
India Squad: Ishan Kishan(w), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Suryakumar Yadav(c), Hardik Pandya, Shivam Dube, Rinku Singh, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah, Sanju Samson, Mohammed Siraj, Washington Sundar, Arshdeep Singh 
(Refresh blog frequently for faster updates)  

Live Updates

  • 20:15 (IST) 18 Feb 2026

    IND vs NED Live Score And Updates: IND 133/4 In 16 Overs

    Roelof van der Merwe endured a tough 16th over as India accelerated. Shivam Dube launched a full toss for six before Hardik Pandya smashed another maximum over mid-wicket. The rest were singles, but the damage was done as India collected 15 runs to reach 133/4 after 16 overs.

  • 20:11 (IST) 18 Feb 2026

    India vs Netherlands T20 Live Score: IND 118/4 In 15 overs

    Kyle Klein delivered a crucial 14th over, removing Suryakumar Yadav for 34 and slowing India’s momentum, though a couple of singles kept the board moving to 113/4. In the 15th, Bas de Leede used clever variations to concede only singles as Hardik Pandya and Shivam Dube rotated strike, taking India to 118/4 after 15 overs.

  • 20:09 (IST) 18 Feb 2026

    IND vs NED Live Score: IND 108/3 In 13 Overs

    The 13th over turned into a big one for India as Shivam Dube cut loose against Colin Ackermann, smashing two sixes and a four in a blistering burst. The late onslaught shifted momentum firmly in India’s favour, while Suryakumar Yadav kept the strike moving.
    After 13 overs: India 108/3 (Suryakumar Yadav 32*, Shivam Dube 23*).

  • 20:04 (IST) 18 Feb 2026

    T20 World Cup 2026 Live Score And Updates: IND 89/3 In 12 Overs

    The 12th over saw India finally inject momentum as Suryakumar Yadav broke free with a towering six off Bas de Leede. A couple of wides and steady singles kept the scoreboard ticking, while Shivam Dube rotated strike effectively.
    After 12 overs: India 89/3 (Suryakumar Yadav 31*, Shivam Dube 6*).

  • 19:59 (IST) 18 Feb 2026

    Live Score Today IND vs NED: IND 76/3 In 11 Overs

    The 11th over was a superb, probing spell from Aryan Dutt, who kept things extremely tight and nearly trapped Shivam Dube in front on multiple occasions, only for reviews and angles to save the batter. Just two singles came from the over as India struggled to break free.
    After 11 overs: India 76/3 (Suryakumar Yadav 23*, Shivam Dube 3*).

QUICK LINKS