Home > Sports > Delhi vs Vidarbha, Vijay Hazare Trophy 2025-26 LIVE STREAMING: When And Where To Watch Match LIVE

Delhi vs Vidarbha, Vijay Hazare Trophy 2025-26 LIVE STREAMING: When And Where To Watch Match LIVE

Delhi vs Vidarbha, Vijay Hazare Trophy 2025-26, LIVE STREAMING: When and how to watch the match LIVE.

Delhi team. (Photo Credits: DDCA/X)
Delhi team. (Photo Credits: DDCA/X)

Published By: Somya Kapoor
Published: January 12, 2026 19:00:14 IST

Delhi vs Vidarbha, Vijay Hazare Trophy 2025-26 LIVE STREAMING: When And Where To Watch Match LIVE

Delhi will be up against Vidarbha in the quarter-final match on Tuesday in Bengaluru. Delhi had a brilliant run in the league stage as they just lost one game. But regular skipper Rishabh Pant won’t be available due to injury while Ayush Badoni has also been called up for the New Zealand ODIs. It’s still not sure who will lead the side. 

When to watch Delhi vs Vidarbha, Vijay Hazare Trophy 2025-26 Match?

The Delhi vs Vidarbha, Vijay Hazare Trophy 2025-26 will be played at the BCCI Centre of Excellence Ground 2, Bengaluru on Tuesday, January 13 at 9:00 am IST.

Where to watch Delhi vs Vidarbha, Vijay Hazare Trophy 2025-26 Match?

The Delhi vs Vidarbha, Vijay Hazare Trophy 2025-26 will be telecast on Star Sports Network. It will also be streamed live on the Jio Hotstar app and website.



SQUADS:

Vidarbha: Atharva Taide, Aman Mokhade, Dhruv Shorey, Ravikumar Samarth, Yash Rathod, Harsh Dubey(c), Yash Kadam, Nachiket Bhute, Shivam Deshmukh(w), Parth Rekhade, Yash Thakur, Akshay Wadkar, Darshan Nalkande, Shubham Dubey, Ganesh Bhosle, Dipesh Parwani, Praful Hinge



Delhi: Vaibhav Kandpal, Priyansh Arya, Nitish Rana, Ayush Badoni(c), Anuj Rawat(w), Tejasvi Dahiya, Harsh Tyagi, Hrithik Shokeen, Prince Yadav, Navdeep Saini, Ishant Sharma, Sarthak Ranjan, Simarjeet Singh, Yash Dhull, Rohan Rana, Divij Mehra, Arpit Rana, Ayush Doseja

First published on: Jan 12, 2026 7:00 PM IST
