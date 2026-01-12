Delhi vs Vidarbha, Vijay Hazare Trophy 2025-26 LIVE STREAMING: When And Where To Watch Match LIVE

Delhi will be up against Vidarbha in the quarter-final match on Tuesday in Bengaluru. Delhi had a brilliant run in the league stage as they just lost one game. But regular skipper Rishabh Pant won’t be available due to injury while Ayush Badoni has also been called up for the New Zealand ODIs. It’s still not sure who will lead the side.

When to watch Delhi vs Vidarbha, Vijay Hazare Trophy 2025-26 Match?

The Delhi vs Vidarbha, Vijay Hazare Trophy 2025-26 will be played at the BCCI Centre of Excellence Ground 2, Bengaluru on Tuesday, January 13 at 9:00 am IST.

A convincing all-round show by Delhi in the #VijayHazareTrophy 👏 Railways bowled out for 179.

Delhi chased it down in just 21.4 overs (182/4). 🔥 Ishant Sharma: 1 wicket for 5 runs in 4 overs

🎯 Navdeep Saini & Ayush Badoni: 3 wkts each

💥 Priyansh Arya: 80 off 41 balls pic.twitter.com/fGfCdcj94q — DDCA (@delhi_cricket) January 6, 2026







Where to watch Delhi vs Vidarbha, Vijay Hazare Trophy 2025-26 Match?

The Delhi vs Vidarbha, Vijay Hazare Trophy 2025-26 will be telecast on Star Sports Network. It will also be streamed live on the Jio Hotstar app and website.

Delhi register a dominant win over Haryana in the Vijay Hazare Trophy.

Haryana bundled out for 105. Delhi chased it down in just 13.3 overs, winning by 9 wkts.

Ishant Sharma,Navdeep&Prince picked up 3 wkts each, while Nitish Rana score unbeaten 57.

Delhi finish as pool toppers. pic.twitter.com/qVq0wDD6Z0 — DDCA (@delhi_cricket) January 8, 2026







SQUADS:

Vidarbha: Atharva Taide, Aman Mokhade, Dhruv Shorey, Ravikumar Samarth, Yash Rathod, Harsh Dubey(c), Yash Kadam, Nachiket Bhute, Shivam Deshmukh(w), Parth Rekhade, Yash Thakur, Akshay Wadkar, Darshan Nalkande, Shubham Dubey, Ganesh Bhosle, Dipesh Parwani, Praful Hinge

Delhi register a solid win against Gujarat👏

Delhi posted 254/9 in 50 overs

⭐Virat Kohli – 77 (13 fours, 1 six)

⭐Rishabh Pant – 70 (8 fours, 2 sixes)

Gujarat were bowled out for 247

🎯 Prince Yadav – 3 wkts

🎯 Ishant Sharma – 2 wkts

A well-rounded team effort from Delhi 💪 pic.twitter.com/21M59l4Nc4 — DDCA (@delhi_cricket) December 26, 2025







Delhi: Vaibhav Kandpal, Priyansh Arya, Nitish Rana, Ayush Badoni(c), Anuj Rawat(w), Tejasvi Dahiya, Harsh Tyagi, Hrithik Shokeen, Prince Yadav, Navdeep Saini, Ishant Sharma, Sarthak Ranjan, Simarjeet Singh, Yash Dhull, Rohan Rana, Divij Mehra, Arpit Rana, Ayush Doseja

