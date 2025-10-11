LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Bihar Assembly Election 2025 Bira 91 afghanistan US government shutdown Diwali 2025 benjamin netanyahu China news emmanuel macron Bihar Assembly Election 2025 Bira 91 afghanistan US government shutdown Diwali 2025 benjamin netanyahu China news emmanuel macron Bihar Assembly Election 2025 Bira 91 afghanistan US government shutdown Diwali 2025 benjamin netanyahu China news emmanuel macron Bihar Assembly Election 2025 Bira 91 afghanistan US government shutdown Diwali 2025 benjamin netanyahu China news emmanuel macron
LIVE TV
TRENDING |
Bihar Assembly Election 2025 Bira 91 afghanistan US government shutdown Diwali 2025 benjamin netanyahu China news emmanuel macron Bihar Assembly Election 2025 Bira 91 afghanistan US government shutdown Diwali 2025 benjamin netanyahu China news emmanuel macron Bihar Assembly Election 2025 Bira 91 afghanistan US government shutdown Diwali 2025 benjamin netanyahu China news emmanuel macron Bihar Assembly Election 2025 Bira 91 afghanistan US government shutdown Diwali 2025 benjamin netanyahu China news emmanuel macron
LIVE TV
Home > Sports > Capucine Delannoy and Airton Cozzolino Triumph at 2025 Kite-Surf World Championship in Morocco

Capucine Delannoy and Airton Cozzolino Triumph at 2025 Kite-Surf World Championship in Morocco

France’s Capucine Delannoy and Italy’s Airton Cozzolino secured victories at the 2025 Kite-Surf World Championship in Dakhla, Morocco. Delannoy clinched the women’s overall title, while Cozzolino dominated the men’s event, outperforming Brazilian contenders Kesiane Rodriguez and Pedro Matos with decisive scores.

Capucine Delannoy and Airton Cozzolino Triumph at 2025 Kite-Surf World Championship in Morocco

Written By: NewsX Syndication
Last updated: October 11, 2025 12:45:08 IST

Add NewsX As A Trusted Source

Capucine Delannoy and Airton Cozzolino Triumph at 2025 Kite-Surf World Championship in Morocco

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS OF WOMEN’S AND MEN’S 2025 KITE-SURF WORLD CHAMPIONSHIP MOROCCO EVENT SHOWS: DAKHLA, MOROCCO (OCTOBER 9, 2025) (QUATTRO MEDIA – Access all) 1. VARIOUS AERIALS OF BEACH AT KITE-SURF WORLD CHAMPIONSHIPS 2. MOROCCO FLAGS WOMEN’S EVENT 3. VARIOUS OF WOMEN’S HEATS 4. WOMEN’S FINALIST KESIANE RODRIGUEZ (BLACK JERSEY) KITE-SURF RUNS 5. RODRIGUEZ ON BEACH 6. VARIOUS OF RODRIGUEZ COMPETING IN FINAL 7. RODRIGUEZ ON BEACH WITH BRAZILIAN FLAG 8. WOMEN’S FINALIST CAPUCINE DELANNOY (WHITE JERSEY) ON BEACH 9. VARIOUS OF DELANNOY KITE-SURF RUNS 10. DELANNOY CELEBRATING WITH FRANCE FLAG AFTER WINNING FINAL OVER RODRIGUEZ, THE WIN CLINCHED THE OVERALL 2025 TITLE FOR DELANNOY 11. TOP FOUR FINISHERS: WINNER DELANNOY, 2ND PLACE RODRIGUEZ (ON LEFT), 3RD PLACE SERENA LUZ (BRAZIL) AND 4TH PLACE ASTRID CHEYLUS (FRANCE – ON RIGHT WITHOUT FLAG)  12. VARIOUS DELANNOY WITH FRANCE FLAG DAKHLA, MOROCCO (OCTOBER 8, 2025) (QUATTRO MEDIA – Access all) MEN’S EVENT 13. 3RD PLACE FINISHER SEBASTIAN RIBEIRO (WHITE JERSEY – BRAZIL) ON BEACH 14. RIBIERO KITE-SURF RUN 15. 2ND PLACE FINISHER PEDRO MATOS (WHITE JERSEY – RED SHORTS – BRAZIL) ON BEACH 16. MATOS KITE-SURF RUN 17. MATOS ON BEACH 18. WINNER AIRTON COZZOLINO (BLACK JERSEY – ITALY) ON BEACH 19. VARIOUS COZZOLINO SURF RUNS 20. COZZOLINO CELEBRATING IN WATER AFTER CLINCHING WIN  21. COZZOLINO ON BEACH AFTER WIN 22. COZZOLINO WITH ITALY FLAG BEING CARRIED ON BEACH 23. TOP FOUR FINISHERS: WINNER COZZOLINO, 2ND PLACE MATOS, 3RD PLACE RIBIERO, AND 4TH PLACE JAMES CREW (AUSTRALIA – ON RIGHT) STORY: Capucine Delannoy and Airton Cozzolino claimed wins this week at the 2025 Kite-Surf World Championship at Dakhla, Morocco. Delannoy clinched the overall title Thursday (October 9) in the final after scoring 16.37 (out of 20) on her two best rides to easily better Brazilian Kesiane Rodriguez’s 13.84.  Brazilian Serena Luz finished third and Frenchwoman Astrid Cheylus was fourth.  The event win gave Delannoy a total of 3000 points this season and clinched her the 2025 Kite-Surf title. In Wednesday’s (October 8) men’s final, Italian Airton Cozzlino outscored Brazilian Pedro Matos 12.87 to 10.70 to earn the win. Brazil’s Sebastian Ribiero finished in third place with Australian James Crews fourth. The win in Morocco gave overall title leader Cozzolino 2450 points with Matos sitting in second place on 2290. (Production: David Grip)  (The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 11, 2025 11:55 AM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

Tags: Airton CozzolinoCapucine DelannoyDakhla Moroccoextreme sportsKesiane RodriguezKite-Surf World Championship 2025kite-surfing competitionkite-surfing winnersMorocco sports eventsPedro MatosSebastian Ribierowater sportsworld championship results

RELATED News

IPL 2026: From KKR To CSK, 6 Teams That Could Change Captains Next Season
Thala 2026? Will MS Dhoni Play In IPL Next Season, CSK Gives Hint!
Lionel Messi’s GOAT Tour: Truth Behind His East Bengal vs Mohun Bagan Kolkata Derby Plans
‘Natasa Would Have Been Slut-Shamed’: Netizens React As Hardik Pandya Confirms Relationship With Mahieka Sharma
It’s Official: Hardik Pandya Confirms Relationship With Mahieka Sharma, Shares Unseen Vacation Photos

LATEST NEWS

WBJEEB JENPAS UG, ANM, GNM Admit Card 2025 OUT: Direct Link to Download Hall Ticket, Latest Update on JENPAS UG Exam Date
Is Eiffel Tower Really Being Demolished In 2026? Here’s The Truth Behind Viral Social Media Claims
When And How To Celebrate Dhanteras This Diwali- Mahurat And Rituals
Virginia Woolf’s Early Works Resurface After Nearly A Century, Here’s What You Need to Know
Want To Book A Train Ticket This Diwali? Beat The Tatkal Chaos And Book Like A Oro With This IRCTC Guide To Get You Home On Time, Even If You Don’t Have A Confirmed Ticket Yet!
Capucine Delannoy and Airton Cozzolino Triumph at 2025 Kite-Surf World Championship in Morocco
Bhojpuri Singer Pawan Singh Issues Big Statement, Says He Won’t Contest Bihar Assembly Elections: ‘I Am A True Soldier Of…’
Donald Trump Health Update: Here’s What Reports Say About His Heart And Fitness
Bira 91 On The Rocks? Leadership Turmoil Brews As 250+ Employees Seek CEO Ankur Jain’s Exit
India Denies Role In Exclusion Of Women Journalists From Afghan FM Muttaqi’s Presser
Capucine Delannoy and Airton Cozzolino Triumph at 2025 Kite-Surf World Championship in Morocco

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Capucine Delannoy and Airton Cozzolino Triumph at 2025 Kite-Surf World Championship in Morocco

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Capucine Delannoy and Airton Cozzolino Triumph at 2025 Kite-Surf World Championship in Morocco
Capucine Delannoy and Airton Cozzolino Triumph at 2025 Kite-Surf World Championship in Morocco
Capucine Delannoy and Airton Cozzolino Triumph at 2025 Kite-Surf World Championship in Morocco
Capucine Delannoy and Airton Cozzolino Triumph at 2025 Kite-Surf World Championship in Morocco

QUICK LINKS