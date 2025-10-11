Capucine Delannoy and Airton Cozzolino Triumph at 2025 Kite-Surf World Championship in Morocco

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS OF WOMEN’S AND MEN’S 2025 KITE-SURF WORLD CHAMPIONSHIP MOROCCO EVENT SHOWS: DAKHLA, MOROCCO (OCTOBER 9, 2025) (QUATTRO MEDIA – Access all) 1. VARIOUS AERIALS OF BEACH AT KITE-SURF WORLD CHAMPIONSHIPS 2. MOROCCO FLAGS WOMEN’S EVENT 3. VARIOUS OF WOMEN’S HEATS 4. WOMEN’S FINALIST KESIANE RODRIGUEZ (BLACK JERSEY) KITE-SURF RUNS 5. RODRIGUEZ ON BEACH 6. VARIOUS OF RODRIGUEZ COMPETING IN FINAL 7. RODRIGUEZ ON BEACH WITH BRAZILIAN FLAG 8. WOMEN’S FINALIST CAPUCINE DELANNOY (WHITE JERSEY) ON BEACH 9. VARIOUS OF DELANNOY KITE-SURF RUNS 10. DELANNOY CELEBRATING WITH FRANCE FLAG AFTER WINNING FINAL OVER RODRIGUEZ, THE WIN CLINCHED THE OVERALL 2025 TITLE FOR DELANNOY 11. TOP FOUR FINISHERS: WINNER DELANNOY, 2ND PLACE RODRIGUEZ (ON LEFT), 3RD PLACE SERENA LUZ (BRAZIL) AND 4TH PLACE ASTRID CHEYLUS (FRANCE – ON RIGHT WITHOUT FLAG) 12. VARIOUS DELANNOY WITH FRANCE FLAG DAKHLA, MOROCCO (OCTOBER 8, 2025) (QUATTRO MEDIA – Access all) MEN’S EVENT 13. 3RD PLACE FINISHER SEBASTIAN RIBEIRO (WHITE JERSEY – BRAZIL) ON BEACH 14. RIBIERO KITE-SURF RUN 15. 2ND PLACE FINISHER PEDRO MATOS (WHITE JERSEY – RED SHORTS – BRAZIL) ON BEACH 16. MATOS KITE-SURF RUN 17. MATOS ON BEACH 18. WINNER AIRTON COZZOLINO (BLACK JERSEY – ITALY) ON BEACH 19. VARIOUS COZZOLINO SURF RUNS 20. COZZOLINO CELEBRATING IN WATER AFTER CLINCHING WIN 21. COZZOLINO ON BEACH AFTER WIN 22. COZZOLINO WITH ITALY FLAG BEING CARRIED ON BEACH 23. TOP FOUR FINISHERS: WINNER COZZOLINO, 2ND PLACE MATOS, 3RD PLACE RIBIERO, AND 4TH PLACE JAMES CREW (AUSTRALIA – ON RIGHT) STORY: Capucine Delannoy and Airton Cozzolino claimed wins this week at the 2025 Kite-Surf World Championship at Dakhla, Morocco. Delannoy clinched the overall title Thursday (October 9) in the final after scoring 16.37 (out of 20) on her two best rides to easily better Brazilian Kesiane Rodriguez’s 13.84. Brazilian Serena Luz finished third and Frenchwoman Astrid Cheylus was fourth. The event win gave Delannoy a total of 3000 points this season and clinched her the 2025 Kite-Surf title. In Wednesday’s (October 8) men’s final, Italian Airton Cozzlino outscored Brazilian Pedro Matos 12.87 to 10.70 to earn the win. Brazil’s Sebastian Ribiero finished in third place with Australian James Crews fourth. The win in Morocco gave overall title leader Cozzolino 2450 points with Matos sitting in second place on 2290. (Production: David Grip) (The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)
