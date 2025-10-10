BRIEF-Comtel Nextaly Transfers 10% Stake In Comtel To Cillinvest

26
Oct 10 (Reuters) – Comtel SpA: * SAID ON THURSDAY NEXTALY CONTROLLED BY DAVIDE CILLI HAS TRANSFERRED 10% STAKE IN COMTEL TO CILLINVEST * OPERATION PRICED AT 1.50 EUR/SHR FOR A TOTAL OF EUR 2.76 MLN * NEXTALY STAKE IN COMTEL DECREASES FROM 56.98% TO 46.98%, CILLINVEST NOW HOLDS 10% OF COMTEL SHARE CAPITAL Further company coverage: (Gdansk Newsroom)
