LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
business news Barack Obama pakistan philippines haryana Gaza Deal Arshad Warsi business news Barack Obama pakistan philippines haryana Gaza Deal Arshad Warsi business news Barack Obama pakistan philippines haryana Gaza Deal Arshad Warsi business news Barack Obama pakistan philippines haryana Gaza Deal Arshad Warsi
LIVE TV
TRENDING |
business news Barack Obama pakistan philippines haryana Gaza Deal Arshad Warsi business news Barack Obama pakistan philippines haryana Gaza Deal Arshad Warsi business news Barack Obama pakistan philippines haryana Gaza Deal Arshad Warsi business news Barack Obama pakistan philippines haryana Gaza Deal Arshad Warsi
LIVE TV
Home > World > BRIEF-Comtel Nextaly Transfers 10% Stake In Comtel To Cillinvest

BRIEF-Comtel Nextaly Transfers 10% Stake In Comtel To Cillinvest

BRIEF-Comtel Nextaly Transfers 10% Stake In Comtel To Cillinvest

Written By: NewsX Syndication
Published: October 10, 2025 10:41:02 IST

Add NewsX As A Trusted Source

BRIEF-Comtel Nextaly Transfers 10% Stake In Comtel To Cillinvest

Oct 10 (Reuters) – Comtel SpA: * SAID ON THURSDAY NEXTALY CONTROLLED BY DAVIDE CILLI HAS TRANSFERRED 10% STAKE IN COMTEL TO CILLINVEST * OPERATION PRICED AT 1.50 EUR/SHR FOR A TOTAL OF EUR 2.76 MLN * NEXTALY STAKE IN COMTEL DECREASES FROM 56.98% TO 46.98%, CILLINVEST NOW HOLDS 10% OF COMTEL SHARE CAPITAL Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 10, 2025 10:41 AM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

RELATED News

US Issues Clarification On Media Reports Of Missile Sales To Pakistan, Says ‘The Sustainment Does Not Include…’
Earthquake Of 7.6 Magnitude Jolts Philippines, Tsunami Warning Issued
Israeli Cabinet Approves ‘Outline’ Of Gaza Deal To Free Hostages Held By Hamas, Marks A Historic Step
Kabul Hit By Two Loud Explosions, Government Confirms No Damage
‘Spoke To My Friend’, PM Modi Congratulates Donald Trump On Gaza Peace Plan, Calls Netanyahu

LATEST NEWS

The Doon School Old Boys’ Society Announces the Inaugural DOSCO Summit 2025
Diwali Gold Rush: Why Today Could Be Your Best Day To Buy Precious Metal Before Diwali,Check Rates In Your City
BRIEF-Comtel Nextaly Transfers 10% Stake In Comtel To Cillinvest
Horoscope Today, Astrological prediction October 10, 2025: This Zodiac Focus On By Updating Yourself By Astrologer Pandit Shashishekhar Tripathi
Drake's defamation suit against UMG over Lamar's 'Not Like Us' dismissed
Stock Market Today: Bulls Hold Or Bears Strike? Sensex, Nifty Open Cautiously
Stocks To Watch Today: RailTel Corporation, TCS, Tata, 5 paisa , Afcons Infrastructure, Lloyds Engineering Many Others In Focus Today
OpenAI flags competition concerns to EU regulators
Analysis-Musk's Tesla package pays him billions even if he misses 'Mars-shot' goals
Who Is Amneet P. Kumar? The IAS Officer Fighting For Justice After Her Husband’s Tragic Death In Haryana, What Does She Have To Say?
BRIEF-Comtel Nextaly Transfers 10% Stake In Comtel To Cillinvest

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

BRIEF-Comtel Nextaly Transfers 10% Stake In Comtel To Cillinvest

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

BRIEF-Comtel Nextaly Transfers 10% Stake In Comtel To Cillinvest
BRIEF-Comtel Nextaly Transfers 10% Stake In Comtel To Cillinvest
BRIEF-Comtel Nextaly Transfers 10% Stake In Comtel To Cillinvest
BRIEF-Comtel Nextaly Transfers 10% Stake In Comtel To Cillinvest

QUICK LINKS